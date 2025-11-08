基隆東岸停車場整修 預計11月中完工

基隆東岸地下停車場整修即將於11月中旬完工。（記者盧賢秀攝）

基隆東岸地下停車場今年7月中旬開始整修，改善地面、漏水與導入智慧停車設備，並改善停車格太小的問題，將柱子間部分原設4格改為3格，民眾開車門就不會下不了車，現只剩地下4樓的工程，預計11月中完工。

東岸地下停車場位在市中心，也是到廟口的主要停車場之一，週末假日都大排長龍，設施逐漸老舊、地面破損。樓上的商場雖還在訴訟中，地下停車場沒有爭議，營運廠商今年7月中進行整修，包括導入智慧設施，民眾可以清楚哪邊有空位。

此外，東岸地下停車場過去部分停車位，車子停進去後兩車間距小，民眾開啟車門時容易碰到其他車，甚至出不來。目前陸續將停車格重新漆繪，將2根柱子間4格改畫成3個停車格，停車位共減少57格，民眾停好車不會卡卡的，也不會出不來。

市長謝國樑說，他曾開車帶小孩去東岸商場樓下的東岸停車場停車，發現格位太小，不太方便，微風重新改造地下共4層的停車場將逐層施工，除了解決漏水的困擾，也會改善通風、照明及加大停車空間，讓環境更舒適，預計11月中完工。

謝國樑表示，東岸商場是基隆市的產權，市府會堅守立場，待民事官司市府打贏後，地上物就可以像地下樓一樣開始施工，到時地上商場重新完成建置後，讓基隆人也可以體驗到好的百貨商場。

