苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本

苗栗縣今天清晨恢復供應豬肉，肉攤前有不少等候採買的顧客。（記者張勳騰攝）

非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運禁宰歷經15天解禁，今（8）日清晨苗栗縣各傳統市場及肉攤，恢復豬肉供應，憋了15天沒有豬肉可以吃，各攤商出現購買人潮，有些肉攤，有不少老顧客預訂，攤架上所剩豬肉不多。但有攤商抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價格，每公斤平均價格比其他縣市高約20元，只收自行吸收成本，不敢漲價。

苗栗縣肉品市場豬隻經拍賣後，昨晚7點開始屠宰，然後透過平日的運輸管道，供應到18鄉鎮市傳統市場及肉攤。今天一早，各肉攤出現採買人潮，迫及不待的買回家享用，像平日搶手的排骨，一下子就被搶購一空，有些民眾擔心買不到想吃的肉，不少先預訂，每人至少都買3台斤以上。

徐姓豬肉攤商說，非洲豬瘟發生前，平常都批1頭豬來賣，昨天特地批了2頭，一上架就有民眾前來搶買，有些老顧客幾天前就打電話預訂，生意不錯。有肉攤也抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價平均每公斤125元，有縣市不到100元，平均成本硬是比外縣市多了20元，因非常態，也只好自行吸收成本，不敢漲價。

有不少消費者採預訂豬肉，加上買氣熱絡，攤架上豬肉所剩不多。（記者張勳騰攝）

有不少消費者採預訂，再到肉攤取貨。（記者張勳騰攝）

有不少消費者採預訂豬肉，肉攤的冰箱擺滿一包包豬肉。（記者張勳騰攝）

