防馬太鞍溪「天河」再釀災！水利署預布大型抽水機、消波塊及太空包

水利署在馬太鞍溪下游布設兩道臨時堤防防線，預防鳳凰颱風造成下游聚落危險。（水利署提供）

花蓮馬太鞍溪洪災後，又有11月颱鳳凰颱風接近，氣象署預估下週二、週三在東部會有大雨或局部豪雨，由於馬太鞍溪中上游河床還有3億立方公尺堆積，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，希望豪雨來前持續強化主深槽流路，增加通洪能力，並預佈抽水機、消波塊及太空包準備隨時搶險。

馬太鞍溪河床在堰塞湖洪災後，上游河床被墊高4、50公尺，經濟部水利署署長林元鵬昨動員水利署全國轄下各機關，鳳凰颱風前夕出動支援光復，預備8台大型移動式抽水機，將分別放在馬太鞍溪左右岸、馬太鞍溪與花蓮溪匯流後直衝的阿陶莫福德廟、西馬佛5號堤防等低漥區域。水利署第九河川分署表示，光復鄉除已完成北富三段共900米長的鼎塊加高，北富二段也會在明9日前完成加高作業。

第九河川分署統計，馬太鞍溪疏濬自樺加沙颱風後累計完成疏濬190萬方；在破堤施工、在建工程、海堤、水門、抽水機、防汛備料、CCTV及淹水感測器等設施均在颱風前完成功能檢查，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通增加馬太鞍溪通洪能力。

另外，馬太鞍溪南北岸預布挖土機、21噸卡車等數台，就近預備1427塊消波塊及太空包，並確認搶險的開口契約廠商狀況，確保隨時可啟動緊急應變搶險作業。

