為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    防馬太鞍溪「天河」再釀災！水利署預布大型抽水機、消波塊及太空包

    2025/11/08 09:50 記者花孟璟／花蓮報導
    水利署在馬太鞍溪下游布設兩道臨時堤防防線，預防鳳凰颱風造成下游聚落危險。（水利署提供）

    水利署在馬太鞍溪下游布設兩道臨時堤防防線，預防鳳凰颱風造成下游聚落危險。（水利署提供）

    花蓮馬太鞍溪洪災後，又有11月颱鳳凰颱風接近，氣象署預估下週二、週三在東部會有大雨或局部豪雨，由於馬太鞍溪中上游河床還有3億立方公尺堆積，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，希望豪雨來前持續強化主深槽流路，增加通洪能力，並預佈抽水機、消波塊及太空包準備隨時搶險。

    馬太鞍溪河床在堰塞湖洪災後，上游河床被墊高4、50公尺，經濟部水利署署長林元鵬昨動員水利署全國轄下各機關，鳳凰颱風前夕出動支援光復，預備8台大型移動式抽水機，將分別放在馬太鞍溪左右岸、馬太鞍溪與花蓮溪匯流後直衝的阿陶莫福德廟、西馬佛5號堤防等低漥區域。水利署第九河川分署表示，光復鄉除已完成北富三段共900米長的鼎塊加高，北富二段也會在明9日前完成加高作業。

    第九河川分署統計，馬太鞍溪疏濬自樺加沙颱風後累計完成疏濬190萬方；在破堤施工、在建工程、海堤、水門、抽水機、防汛備料、CCTV及淹水感測器等設施均在颱風前完成功能檢查，務求在豪雨來臨前完成階段性疏濬作業，強化主深槽連貫暢通增加馬太鞍溪通洪能力。

    另外，馬太鞍溪南北岸預布挖土機、21噸卡車等數台，就近預備1427塊消波塊及太空包，並確認搶險的開口契約廠商狀況，確保隨時可啟動緊急應變搶險作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播