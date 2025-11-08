為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖家扶中心急發志工召集令 協助歲末送暖親子園遊會

    2025/11/08 09:55 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖家扶中心急發志工召集令，參加歲末送暖親子園遊會。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶中心急發志工召集令，參加歲末送暖親子園遊會。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶「寒冬暖暖 幸福滿滿」歲末送暖親子園遊會，將於12月14日在文澳市場東側廣場舉行，現場有120個愛心義賣攤位及精彩舞台演出，並將募集到的愛心資源發放給家扶所幫助的300戶家庭與兒少，需要大量志工幫忙，現仍有50名志工缺額，急發志工召集令。

    一年一度的歲末園遊會，除了有許多愛心商家、企業與善心人士願意挹注活動資源外，還有社區裡默默付出的志工夥伴，在熟悉的身影當中，有一位曾在家扶服務多年的夥伴-珮恩，目前在2級離島服務當地家庭，雖然不在家扶服務，仍年年乘著強勁的東北季風搭船回到馬公擔任活動志工。

    澎湖家扶中心主任陳玉如表示，看見昔日的夥伴一起投入歲末活動，是最動人的延續，而每年歲末園遊會更是兒少家庭期待萬分的活動，今年活動志工尚有50名缺額，將提供餐食、場地保險、服務證明，期待加入志工行列，在過程中感受助人的美好。

    今年家扶以「消除貧窮為目標、永續行動對於弱勢家庭的助益」為倡議主題，期盼邀請地方、社區民眾一起加入永續行動，透過實際行動，創造更美好的社區未來。本次活動所需志工服務時間為12月13日、12月14日，誠摯歡迎高中以上（含）、具助人熱忱者，歡迎至線上表單報名或來電（06）927-6432莊妤庭社工、王婉瑄專員，以2日皆可參與服務者優先。捐款參與劃撥帳號：04560844（戶名：澎湖家扶中心）。

    一日志工、終身志工，不少志工都是熟悉面孔。（澎湖家扶中心提供）

    一日志工、終身志工，不少志工都是熟悉面孔。（澎湖家扶中心提供）

