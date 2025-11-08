為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    飼主快看！新北犬貓絕育補助延長到11/28

    2025/11/08 09:56 記者羅國嘉／新北報導
    新北市政府動物保護防疫處宣布延長「犬貓絕育補助」申請期限至11月28日下午5時。（動保處提供）

    新北市政府動物保護防疫處宣布延長「犬貓絕育補助」申請期限至11月28日下午5時。（動保處提供）

    為鼓勵市民落實犬貓絕育、減少流浪動物繁殖，新北市政府動物保護防疫處今（8日）宣布延長「犬貓絕育補助」申請期限至11月28日下午5時。呼籲飼主把握最後機會，及早替毛寶貝進行絕育，不僅能預防疾病、減輕照護壓力，更是守護動物健康與落實動保政策的重要行動。

    動保處長楊淑方指出，犬貓絕育不僅可防止任意繁殖，減少發情期噪音等困擾，更能有效預防乳腺瘤、子宮蓄膿、攝護腺肥大及睪丸腫瘤等疾病，對提升動物健康有明顯助益。自推行補助政策以來，2025年起至今已受理2820件犬貓絕育補助申請。

    楊淑方表示，依據「新北市家犬貓絕育補助申請須知」，家犬貓絕育補助金額為公犬貓每隻600元、母犬貓每隻1200元；遊蕩犬貓及愛心認養犬貓則分別補助公犬貓1000元、母犬貓2000元。市民可至簽約合作動物醫院辦理手術，並透過「新北市動物絕育管理系統」線上申請補助，紙本申請則適用於家犬貓及公立動物之家案件。

    楊淑方提醒，補助對象須為設籍新北市並完成寵物登記與晶片植入犬貓，犬隻須施打當年度狂犬病疫苗。建議飼主選擇合作動物醫院辦理，由醫師協助申請補助，同時呼籲飼主依獸醫師指示進行術前檢查與術後照護。相關補助資訊、合作醫院名單及申請注意事項，可至「新北市動物絕育管理系統」網站（https://www.neuter.ntpc.gov.tw/）查詢。

    新北市政府動物保護防疫處宣布延長「犬貓絕育補助」申請期限至11月28日下午5時；圖為寵物絕育術後示意圖。（動保處提供）

    新北市政府動物保護防疫處宣布延長「犬貓絕育補助」申請期限至11月28日下午5時；圖為寵物絕育術後示意圖。（動保處提供）

