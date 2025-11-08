為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    漏水修繕助弱勢 新北防水工會周寶玉榮獲好人好事代表

    2025/11/08 10:27 記者翁聿煌／新北報導
    新北市防水防漏業職業工會理事周寶玉（左三），善用自身專業，參與及推動工會協助弱勢家庭修繕房屋漏水，獲選好人好事代表。（記者翁聿煌攝）

    新北市防水防漏業職業工會理事周寶玉（左三），善用自身專業，參與及推動工會協助弱勢家庭修繕房屋漏水，獲選好人好事代表。（記者翁聿煌攝）

    新北市防水防漏業職業工會理事周寶玉，善用自身專業，近年積極參與及推動工會協助弱勢家庭修繕房屋漏水，為社會公益貢獻心力，獲選年度新北市好人好事代表；勞工局長陳瑞嘉說，新北市勞工不僅以專業奉獻社會，更以熱情協助民眾，讓新北市民安居樂業。

    勞工局表示，周寶玉出身清寒，自幼立志助人，秉持「心存善念、寬以待人、造福人群」的信念前行，婚後與丈夫投入水電與防水工程行業，早年在艱困環境中學習成長，不管炎夏高溫或是下雨天也毫不退縮，始終以「吃苦當作吃補」自勉。

    周寶玉說，昔日社會對女性從事此行業仍抱持偏見，她以專業與誠懇逐一克服困難，親自向大樓管委會簡報、說明施工工法，以實力贏得信任，後更考取國家防水技術證照，奠定堅實專業基礎。

    周寶玉投身防水防漏工程30餘年，秉持「抓漏不收錢、試不漏才付錢」的誠信理念，把每次修繕視為改善民生的機會，她結合技術與社會關懷，將防水工程化為傳遞溫暖的力量，主動協助貧困家庭修繕破損房屋，讓許多弱勢家庭重新擁有乾淨、安全的居所，「看到他們重返乾爽的家，那一刻的笑容，就是我最大的感動」。

    她自2012年起，響應市府「工會行善團」，協助弱勢家庭與受災戶修繕住宅，長年奔走於偏鄉，為無數家庭帶來希望與安定，此次獲選「好人好事代表」，她感謝工會與志工夥伴的共同努力，未來將持續秉持熱忱與專業，就像是一塊外表樸實的「寶玉」，以堅毅的熱忱、溫暖的光芒持續投身公益、救濟弱勢。

