馬公市代會副主席莊國輝 關切幼兒園安全及設施設備問題

馬公市代會副主席莊國輝（左一），前往馬公市立幼兒園視察。（莊國輝提供）

馬公市民代表會第12屆第6次臨時會，副主席莊國輝針對市立托兒所公共設施安全與行政管理，提出多項具體質疑與建議，強調幼教環境必須符合法規並保障孩童安全與受教品質。

莊國輝指出，園本部剛改善並驗收完畢的幼幼班廁所，並未設置供成人使用的廁所，此舉明顯不符現行法規。依據《幼兒園及其分班基本設施設備標準》第13條規定，照顧2歲以上未滿3歲幼兒的教保服務人員，應併同設置使用廁所。他要求相關單位限期改善，以符合法規並照顧教保人員實際需求。

針對東衛分部與澎南分部遮陽棚長期未改善問題，莊國輝也嚴正指出，該設施自上次臨時會提出後至今仍未完成，損壞時間已逾半年，影響孩童活動安全與舒適性。他進一步提醒，市長黃健忠未來若規劃設置太陽能光電操場，須特別注意採光設計，「室內光線應以雙面採光為主、人工採光為輔」，避免因光電板阻擋自然光線，導致教室光線不足或違反相關法規。

此外，莊國輝也發現園本部2樓教室出現石塊掉落至輕鋼架情形，憂心可能造成安全疑慮，要求教育單位立即啟動抓漏與防水工程，防止問題惡化。

最後，他嚴厲批評東衛分部遊樂設施自2月損壞至今仍未修復，長期使孩童失去應有的遊戲與學習空間，認為這是嚴重的行政怠惰與疏失。他呼籲市長與園長應正視此問題，立即修繕改善，讓孩童能在安全、完善的環境中快樂成長。

馬公市立幼兒園東衛分部，遊樂設施長期損壞，影響幼兒娛樂空間。（莊國輝提供）

