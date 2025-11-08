鳳凰侵台機率高！ 氣象粉專曝下週天氣好轉時間

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週三（12日）到週四（13日）上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況，下週五（14日）到週末（15日）受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大。（資料照）

今年第26號颱風「鳳凰」已於今凌晨2時增強為中度颱風，對此氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，下週三（12日）到週四（13日）上半天颱風本身經過，各地預估都有較明顯的風雨發生情況，下週五（14日）到週末（15日）受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天週六（08日）天氣相當良好，各地大致都是晴到多雲的天氣型態，中南部早上雲量較多，但是上午之後陽光有機會開始出來。白天溫度較為偏熱，北部、東半部白天高溫有28至30度，中南部高溫將來到31至33度，不過晚間到明天（09日）清晨在中北部到東北部空曠地區低溫仍有可能降到20度上下，日夜溫差變化較大。

請繼續往下閱讀...

明天週日（09日）下半天起東北季風會開始逐漸增強，迎風面的大台北、基隆北海岸、宜蘭一帶雲量增多，可能有短暫陣雨機會，明晚鳳凰颱風外圍的水氣也逐漸抵達，迎風面地區降雨有增多趨勢，降雨範圍也可能擴大到桃園、花蓮台東等地，天氣逐漸會轉變，各地沿海地區的陣風也會逐漸增大起來。

明天白天各地的高溫仍然偏熱，北部、東半部高溫仍可到27至29度，中南部則還是會來到31至33度左右，明晚到後天（10日）清晨中北部、東北部空曠地區低溫還是有機會降到20度上下，日夜溫差持續偏大。

粉專指出，至於鳳凰颱風今天（08日）凌晨已經增強為中度颱風，明天（09日）有可能達到強烈颱風等級，預估下週一（10日）鳳凰颱風將先經過菲律賓呂宋島後進入南海，強度將減弱為中度颱風。下週二（11日）逐漸沿著太平洋高壓邊緣向北偏轉，趨向台灣海峽南部，強度有繼續減弱的趨勢。下週三（12日）就會進入台灣海峽南部，並且轉向東北移動，週三晚間到週四（13日）上午這段期間颱風中心及本身環流會快速經過台灣上空，然後進入台灣東北方海面，週四（13日）下午遠離台灣附近。在颱風中心接近、經過台灣上空這段過程預期強度會持續漸弱，大致會以輕度颱風等級侵襲台灣，進入台灣東北方海面後有機會逐漸轉變為溫帶氣旋。

粉專續指，雖然鳳凰颱風侵襲台灣時強度已經明顯減弱，但各地的風雨情況仍不容小覷。預期下週一、二（10至11日）颱風進入南海並逐漸北轉，外圍環流與東北季風配合，北部、東半部有較明顯的雨勢發生機會，可能再度產生所謂共伴效應的現象，迎風面地區務必要注意強降雨出現的情況，中南部地區則是要等到週二（11日）降雨才會逐漸開始出現，雨勢還不會很大。同樣受到颱風外圍環流及東北季風影響，各地沿海以及外島地區將有8至10級或以上陣風發生機會，強風的情況也要留意。

粉專預估，下週三（12日）到週四（13日）上半天颱風本身經過，各地都有較明顯的風雨發生情況。中南部地區要留意颱風中心環流侵襲帶來的強風豪雨，不過中心登陸的位置還不確定，中心以南跟以北的風雨強度差異會比較大，務必要注意登陸點的預報資訊。北部、東半部則是在颱風環流加上東北季風的影響下，持續有較顯著的風雨發生。預估最快要等到週四（13日）下半天之後，颱風遠離並且減弱，風雨的情況才會逐漸緩和下來。

粉專預測下週五（14日）到週末（15日）受東北季風影響，迎風面地區仍有短暫陣雨機會，不過水氣明顯減少，降雨量不多，其他地方則恢復多雲到晴天氣。北東部溫度較偏涼，中南部日夜溫差大，是比較典型的東北季風秋季天氣型態，雖然適合出遊，但是颱風剛過，危險區域還是暫時不要靠近比較安全。

粉專直言，目前的預報看起來，鳳凰颱風下週侵襲台灣機會很高，中心有機會登陸，但是登陸點還不確定，強度則是以輕度颱風等級機會大，各地都會受影響，尤其北東部要先留意共伴效應強降雨，然後才是颱風本體的風雨影響，中南部則要留意颱風本體靠近時帶來的強風豪雨現象。提醒大家趁這兩天影響還不大時，及早做好防颱準備，應對這個非常難得的可能在11月將要登陸台灣的颱風。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法