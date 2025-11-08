為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公共自行車變身「防詐騎兵」！雲林MOOVO站點全面啟動

    2025/11/08 09:04 記者李文德／雲林報導
    雲林地檢署今年11月起結合縣內MOOVO公共自行車系統，把防詐標語貼在車身，盼觀念能夠深植民眾觀念。（圖由雲林地檢署提供）

    雲林地檢署今年11月起結合縣內MOOVO公共自行車系統，把防詐標語貼在車身，盼觀念能夠深植民眾觀念。（圖由雲林地檢署提供）

    近年來詐騙手法層出不窮，隨著數位科技及網路交易普及化，詐團也跟著轉型，為提升民眾防詐意識，雲林縣地方檢察署今年11月起結合縣內MOOVO公共自行車系統，啟動創意宣傳活動，把防詐標語貼在車身，盼觀念能夠深植民眾觀念。

    雲林縣2023年8月導入MOOVO公共自行車系統，率先在斗六試辦，隔年擴大虎尾、西螺、斗南共140個站點，今年度再增加土庫、北港、口湖、水林，目前總計約有215處站點，超過1300輛自行車，累計使用人次超過百萬。

    雲檢檢察長黃智勇表示，11月3日起，結合MOOVO公共自行車系統，在全縣租賃站啟動「騎出防詐意識」創意宣傳活動，將「詐騙零容忍」等防詐標語融入自行車車身，讓防詐觀念隨著民眾穿梭街巷、深入社區。

    雲林地檢署指出，根據運量統計，縣內MOOVO公共自行車使用最頻繁的站點集中於斗六火車站前站、民生公園、斗六家商、斗六高中及雲林科技大學等地，盼能讓年輕學子與外來旅客在騎乘間自然接觸防詐資訊，提升辨識與防範能力。

    雲林縣警局長黃富村表示，目前全國有4位民眾因欲領取普發1萬元而受騙，手法主要有歹徒假冒公務機關、假檢警等單位來電，向被害人謊稱個資外洩，遭冒用來申辦金融帳戶，需配合檢警清查金流、帳戶監管等；再者就是傳送詐騙簡訊、郵件，夾帶釣魚網站連結，誘導急需領取一萬元的民眾點擊。雖現尚無縣民受害，但會組成專案小組蒐報假訊息，守護鄉親安全。

