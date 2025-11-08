彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港

塭仔港首批3千尾先頭烏今天現場開殺，烏魚新鮮肥美。（圖由賴清美提供）

彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。

彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天晚間在彰化外海一口氣捕獲3000尾野生烏魚，拉起魚網時，烏魚活蹦亂跳，大家都相當開心，昨晚抵達塭仔港，今天上午現殺現賣。

據漁民表示，今年價格與去年差不多，野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元，烏魚殼每台斤100元到150元之間。

彰化縣議員賴清美說，今年烏魚魚汛來得較早，立冬當天就有「先頭烏」，且一口氣捕獲3千尾數量相當龐大，堪稱大豐收；今天起預計將有許多漁民會陸續出海捕烏，希望漁民們都能大豐收，賺取豐厚的年終獎金。

塭仔港首批3千尾先頭烏今天現場開殺，漁民笑呵呵。（圖由賴清美提供）

塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣，縣議員賴清美（左）也來搶買。（圖由賴清美提供）

野生烏魚卵新鮮肥美，價格看俏。（圖由賴清美提供）

塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣，吸引大批民眾搶買。（圖由賴清美提供）

塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣。（圖由賴清美提供）

