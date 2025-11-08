為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港

    2025/11/08 08:50 記者湯世名／彰化報導
    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現場開殺，烏魚新鮮肥美。（圖由賴清美提供）

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現場開殺，烏魚新鮮肥美。（圖由賴清美提供）

    彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。

    彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天晚間在彰化外海一口氣捕獲3000尾野生烏魚，拉起魚網時，烏魚活蹦亂跳，大家都相當開心，昨晚抵達塭仔港，今天上午現殺現賣。

    據漁民表示，今年價格與去年差不多，野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，烏魚膘每台斤5、600元，烏魚腱每台斤800元，烏魚殼每台斤100元到150元之間。

    彰化縣議員賴清美說，今年烏魚魚汛來得較早，立冬當天就有「先頭烏」，且一口氣捕獲3千尾數量相當龐大，堪稱大豐收；今天起預計將有許多漁民會陸續出海捕烏，希望漁民們都能大豐收，賺取豐厚的年終獎金。

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現場開殺，漁民笑呵呵。（圖由賴清美提供）

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現場開殺，漁民笑呵呵。（圖由賴清美提供）

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣，縣議員賴清美（左）也來搶買。（圖由賴清美提供）

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣，縣議員賴清美（左）也來搶買。（圖由賴清美提供）

    野生烏魚卵新鮮肥美，價格看俏。（圖由賴清美提供）

    野生烏魚卵新鮮肥美，價格看俏。（圖由賴清美提供）

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣，吸引大批民眾搶買。（圖由賴清美提供）

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣，吸引大批民眾搶買。（圖由賴清美提供）

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣。（圖由賴清美提供）

    塭仔港首批3千尾先頭烏今天現殺現賣。（圖由賴清美提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播