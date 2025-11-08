嘉市舊興中派出所變身 西門交誼創新所啟用

舊興中派出所變身為西門交誼創新所。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府推動舊城區再生計畫，將位於古諸羅城西門區、坐落於光華路、興中街及中正路三條路交會處的舊興中派出所，轉型為「西門交誼創新所」，導入青年創業進駐機制與數位游牧工作模式，為舊城區引入青年與創意能量，帶動產業提升。

西門交誼創新所昨天啟用，市長黃敏惠說，市府團隊透過設計、美學與生活的融合，以十大旗艦計畫「舊城創新生」讓城市逐步改變與再生，原為舊興中派出所的西門交誼創新所，位置在300多年前舊城門的所在地，蘊含豐富的歷史與文化，曾經是繁華的商業街區，市府、警察局與在地團隊的攜手合作活化重生，以「文化×新創×數位」為核心主軸，期望打造嘉義市成為青年創業及個人遠距工作者的首選城市。

西門交誼創新所保留建築歷史外觀與紅磚立面，融入現代共享空間及展覽設施，一樓為策展與公共交流空間，提供展覽、活動發布、新創成果展示；二樓為大型會議與工作坊使用空間，提供大型會議空間；三樓為青創團隊辦公室與共享空間，以優惠條件提供優質青創團隊進駐，成為孵化創意新基地，共享空間提供國、內外數位自由工作者短期申請使用。

市府建設處長呂獎慧表示，嘉義在地的白水設計李金源帶領團隊、翔宏營造及IKEA企業規劃辦公空間，讓西門交誼創新所成為兼具創意、活力與實用性的青年創業基地，10月15日起開放青創團隊申請進駐，基地提供4坪及6坪獨立辦公空間共3間，青創團隊進駐免收租金，只需提出「嘉義市二通商圈發展計畫書」，透過實際行動與周邊商圈、在地店家合作，進駐期間將透過考核制度，確保青創團隊與在地連結的成果，相關資訊可上臉書粉專「西門交誼創新所」瞭解。

西門交誼創新所啟用。（嘉義市政府提供）

西門交誼創新所打造青年創業空間。（嘉義市政府提供）

