    首頁 > 生活

    嘉義縣推數位學生證 可借書、搭捷運台鐵和商店消費

    2025/11/08 08:26 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣將全面推動使用數位學生證。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣政府將於114學年度起推出「數位學生證」制度，涵蓋縣內各級學校（國小至高中），近2萬名學生將可使用，縣府表示，數位學生證將整合一卡通平台，能交通搭乘、民生消費、生活繳費與社群互動，學生能以學生證借書，還能搭乘北捷、高捷、台鐵與YouBike等交通工具，也可在全台四大超商及超過10萬家商店消費，一卡暢行無阻。

    縣府教育處長李美華說，校園內數位學生證將應用於圖書館借閱、校車搭乘等功能，並可整合教職員證，實現多卡合一設計，減輕師生攜帶多張卡片的負擔，提升校園生活的便利性與安全性，學生未來只需一張卡，即可完成大多數校內事務，讓生活更加高效便捷。

    數位學生證將導入iPASS MONEY、交易查詢、一卡通綠點、減碳紀錄等功能，預計未來將擴展至更多綠色生活應用，鼓勵學生從日常中實踐永續理念。

    李美華說，學生證不只是身分識別工具，更是連結生活、學習與社會資源的智慧載體，透過全面數位化，希望學生能在便利、安全與綠色的環境中成長學習，打造屬於嘉義的智慧教育願景。

    數位學生證可借書、搭車搭捷運，還可進行消費。（記者林宜樟攝）

