    鳳凰颱風外圍環流下週一接近！吳德榮：下週二、三防暴風及大量降雨

    2025/11/08 07:51 即時新聞／綜合報導
    今年第26號颱風「鳳凰」已於今晨2時增強為中度颱風，吳德榮指出，預估下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，下週二、三慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」威脅。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

    今、明兩天受「秋老虎」發威影響，各地高溫均在33度以上，南部甚至上看35度。今年第26號颱風「鳳凰」已於今晨2時增強為中度颱風，氣象專家指出，預估下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，下週二、三慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」威脅。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天「秋老虎」再現，各地天氣晴朗，各地最高氣溫皆達33度以上，南部甚至上看35度，為白天熱、早晚涼的天氣，北海岸及東半部偶有局部零星飄雨的機率。

    吳德榮表示，下週一鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大，高屏及各地山區亦轉有降雨機率。下週二、三慎防鳳凰挾「暴風及大量降雨」的威脅，各地風雨的分布、模式仍在調整，需持續觀察。下週四白天起鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。下週五西半部多雲時晴，東半部偶局部短暫雨。

    吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑經呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，鳳凰北轉過程，因陸續受到呂宋島破壞、台灣地形阻斷部分水氣及部分中緯度穩定空氣的逸入而逐漸減弱，但也因為各別模擬強度減弱的幅度有差異，模擬路徑也更加分散。最新美國系集模式模擬更顯示，其各別模擬強度減弱的幅度比歐洲模式還大，模擬路徑也更加混亂，使得系集平均路徑甚至轉往西南遠離。

    吳德榮也指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰在受到呂宋島破壞之前已增強至強烈颱風（51米/秒），預估登陸呂宋島後、進入台灣西南方海面，逐漸北轉，其強度有逐漸減弱的趨勢。但在其與「共伴效應」威脅台灣期間、發生「暴風及大量降雨」的機率仍很高；尤其路徑、強度皆還有很大變數，需持續觀察。

