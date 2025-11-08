為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃仁勳快閃台南莉莉水果店！老闆曝「BOSS通關密語」成趣談

    2025/11/08 07:43 記者洪瑞琴／台南報導
    黃仁勳（右）與莉莉水果店第二代老闆李文雄（左）合照。（李文雄提供）

    黃仁勳（右）與莉莉水果店第二代老闆李文雄（左）合照。（李文雄提供）

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7）日晚突然快閃現身台南80年老店「莉莉水果店」，消息一傳出，整間店瞬間被粉絲包圍，這回還多了一段「BOSS」通關密語的趣談！

    第二代老闆李文雄說，接到通知趕到店裡時，外國保鑣擋住他不給貼近。他講台語、中文，對方聽不懂，靈機一動，想起曾在國外看過「BOSS」品牌衣飾，於是脫口而出：「BOSS」，保鑣立即會意秒懂放行。他笑說：「原來『BOSS』是通關密語啊！」

    李文雄說，黃仁勳一見面就全程用台語寒暄，完全沒有外國腔，親切又自然。「這位世界級富豪，仍滿滿台南味，令人印象深刻！」他還開玩笑：「你來我們店，福氣也來了！」

    原本黃仁勳想內用冰品，但因行程緊湊、粉絲太熱情，只好改外帶，一口氣帶走水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰、蕃茄切盤、水果切盤、檸檬汁通通有，簡直是「莉莉全餐」。李文雄堅持要請客，黃仁勳婉拒，還送上一個印有「黃」字的大紅包。李文雄笑說：「這份禮會原封不動，永遠收藏紀念」。

    莉莉水果店不只是冰店，更是老台南人的青春記憶，曾是許多人相親約會地方。李文雄熱愛文史，創辦「莉莉水果文化館」，近期並出版新書《莉莉水果店》，用老照片記錄城市風華。黃仁勳還特地簽名留念，替這家老店添上珍貴的一筆。

    黃仁勳這趟美食快閃台南，除了吃永康劉家莊牛肉湯，也特地繞進莉莉水果店。老顧客笑說：「可能是黃家長輩推薦的老味道！」也有人打趣：「科技巨人懂吃，果然挑最有文化的水果店！」

    黃仁勳特地簽名留念。（李文雄提供）

    黃仁勳特地簽名留念。（李文雄提供）

    黃仁勳送給莉莉水果店的「黃」字大紅包。（李文雄提供）

    黃仁勳送給莉莉水果店的「黃」字大紅包。（李文雄提供）

