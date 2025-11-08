鳳凰颱風持續增強侵台機率高！氣象粉專曝南北風雨影響時程

颱風論壇表示，預估登陸菲律賓前將達最顛峰狀態成為「強烈颱風」，穿越菲國時會減弱，進入南海後有機會重整短暫增強。但隨著逐漸北上靠近台灣過程中，因發展環境劣化，強度會再度減弱下來。（圖擷自臉書）

鳳凰颱風持續增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，預估登陸菲律賓前將成為「強烈颱風」，之後則會減弱，但依照減弱速度的不同，可能會以輕颱或是接近中颱的強度登台，目前預估颱風將於週三晚間從西南部登陸，預估「北部、東部」在週一、二風險最高，須提防劇烈降雨威脅。針對「西南部」的主要影響時間則會是在週二晚至週四凌晨，粉專呼籲務必以「最高規格」進行防範。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，根據氣象署最新預測路徑，鳳凰颱風將於週三晚登陸西南部陸地，不過確切的登陸點仍須視颱風週一、二之間轉向的情況而定，目前來說尚有變數，須持續觀察！至於侵襲台灣的機率非常高，侵襲台灣的強度則要看他減弱的速度而定。若減弱得快，輕颱登台；減弱得慢，接近中颱登台。

颱風論壇表示，預估登陸菲律賓前將達最顛峰狀態成為「強烈颱風」，穿越菲國時會減弱，進入南海後有機會重整短暫增強。但隨著逐漸北上靠近台灣過程中，因發展環境劣化，強度會再度減弱下來。

颱風論壇提到，鳳凰颱風對流持續爆發中，環流相當廣泛！因為季節性因素，南北最搖滾風雨的時間會稍微不同。其中「北部、東部」於週一就會開始下雨，快的話甚至週日晚上就會下，加上東北季風開始增強、迎風面關係，共伴效應將開始發威，發生的位置將會出現持續性的劇烈降雨，即使颱風是從西南部上來，仍不可輕忽共伴、迎風面造成的劇烈降雨威脅，目前預測「北部、東部」在週一、二風險最高。

至於「西南部」的部分，颱風論壇特別呼籲西南部地區的民眾，雖然颱風在靠近台灣的過程中可能逐漸減弱，但減弱的幅度、速度目前模式預報較為分歧，加上颱風本身結構屬於大風場，西南部又在危險半圈內，請務必以最高規格進行防範。至於針對「西南部」的主要影響時間會是在週二晚至週四凌晨！

颱風論壇指出，根據氣象署最新預測路徑，鳳凰颱風將於週三晚登陸西南部陸地，不過確切的登陸點仍須視颱風週一、二之間轉向的情況而定，目前來說尚有變數，須持續觀察！（圖擷自臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」預估，颱風暴風圈會在12日（下週三）清晨左右碰到南部陸地！但還有幾天時間，預測還會再修正，要持續追蹤！（圖擷自臉書）

