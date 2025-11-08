週末高溫飆33度！鳳凰颱風估下週一到週三影響台灣最劇烈

針對第26號颱風「鳳凰」，中央氣象署昨預估下週一到下週三影響台灣最劇烈，可能在下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。今晨2時鳳凰颱風增強為中度颱風。（圖擷自氣象署）

針對第26號颱風「鳳凰」，中央氣象署昨預估下週一到下週三影響台灣最劇烈，可能在下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。今晨2時鳳凰颱風增強為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻東南方1760公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定。

氣象署表示，今天（8日）各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。

請繼續往下閱讀...

今日氣溫方面，西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。

氣象署指出，恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，沿海活動請多加留意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週日白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，僅基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，晚起東北季風增強，迎風面降雨機率增加。

下週一至下週四為颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率高。下週一迎風面雨勢增，基隆北海岸、宜花、大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，留意其可能與颱風外圍環流有交互作用，使雨勢有更加明顯的趨勢，台東及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有降雨機會，下週二北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或局部豪雨發生的機率；下週三中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨。

至於下週四颱風減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，惟颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察。

下週五東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週六至下下週一東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 35 26 ~ 34 29 ~ 35 24 ~ 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

針對第26號颱風「鳳凰」，中央氣象署昨預估下週一到下週三影響台灣最劇烈，可能在下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。今晨2時鳳凰颱風增強為中度颱風。（圖擷自氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法