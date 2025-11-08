為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    11/08 各報重點新聞一覽

    2025/11/08 06:47
    最高階共諜吳石官拜至國防部中將參謀次長，洩密被捕判處死刑。圖為「中央日報」當年頭版刊登國防部處決吳石四叛逆新聞。（記者陳鈺馥翻攝）

    最高階共諜吳石官拜至國防部中將參謀次長，洩密被捕判處死刑。圖為「中央日報」當年頭版刊登國防部處決吳石四叛逆新聞。（記者陳鈺馥翻攝）

    自由時報

    今將參加白色恐怖秋祭 敵我不分 鄭麗文追思共諜

    國民黨新任黨主席鄭麗文甫上任一週，透過公開活動，展現其強烈政治傾向，今天將參加一場「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這場大會主要追思對象，是一九五〇年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石。吳石官拜至國防部中將參謀次長，曾將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭捕獲，判處死刑。

    詳見今將參加白色恐怖秋祭 敵我不分 鄭麗文追思共諜

    太子集團中籍高層來台 爆找林思銘、李德維關說 陳志核心幹部申請入境 藍委協助

    從事跨國詐欺洗錢等犯罪的太子控股集團，上月遭美國制裁。據了解，集團董事長陳志的核心幹部劉學鋒、李丞丞均曾來台，甚至找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等人關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委涉入程度，包含有無金錢往來、是否涉及違法等。

    詳見太子集團中籍高層來台 爆找林思銘、李德維關說 陳志核心幹部申請入境 藍委協助

    一支300元 假珠寶集團設局賣28萬 75歲婦3千萬掏空 夫氣到中風

    新竹一名七十五歲婦人，誤信購買高價藝品可抵稅，被假珠寶詐欺集團設下圈套，以三一三二萬元購買一三一支、每支要價廿八萬八千元的「翡翠金剛杵」，結果掉在桌上就斷掉，事後發覺買回的是地方石、一支僅值三百元，遭詐婦人為了買藝品掏空積蓄還拿不動產借貸，受害後經濟陷入困境，丈夫更氣到中風在床。新竹地院依詐欺取財罪，將主嫌齊國鈞判刑四年五月。

    詳見一支300元 假珠寶集團設局賣28萬 75歲婦3千萬掏空 夫氣到中風

    聯合報

    「台灣有事恐成日存亡危機」 高市早苗：可能行使集體自衛權

    日本首相高市早苗七日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自衛權；她說，台灣有事正來到嚴峻的情況，日方必須想定最糟的事態。

    詳見「台灣有事恐成日存亡危機」 高市早苗：可能行使集體自衛權

    藍白封殺NCC人事 卓揆：重新思考合作模式

    國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）四名委員懸缺逾一年，立法院院會昨天行使ＮＣＣ人事同意權，藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括主委、副主委在內的四位提名人，全數遭立院封殺。

    詳見藍白封殺NCC人事 卓揆：重新思考合作模式

    中國時報

    NCC人事再遭封殺 藍白轟無獨立性

    立法院會7日行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白會前齊批NCC失去獨立與專業性，雙雙預告全數封殺，結果不出所料，被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯均以60票不同意、50票同意，全數遭否決；閣揆卓榮泰痛批，政院「一半的橄欖園都遞出去」卻沒得到善意回應，「我們恐要重新思考未來合作的模式」。

    詳見NCC人事再遭封殺 藍白轟無獨立性

    高市：台灣有事 可行使集體自衛權

    日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」（發生緊急事態）是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「如果是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權，換言之，即允許日本自衛隊出兵海外。

    詳見高市：台灣有事 可行使集體自衛權

    太子控股集團核心幹部來台，找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等人關說協助入境。

    太子控股集團核心幹部來台，找上國民黨前立委李德維、現任立委林思銘等人關說協助入境。

    假珠寶詐欺集團設下圈套，掏空75歲婦人3千萬元，新竹地院依詐欺取財罪，將主嫌齊國鈞判刑4年5月。（資料照）

    假珠寶詐欺集團設下圈套，掏空75歲婦人3千萬元，新竹地院依詐欺取財罪，將主嫌齊國鈞判刑4年5月。（資料照）

