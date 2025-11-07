為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    百年大旱淺層地下水枯竭 屏東內埔2年半自來水接管增倍

    2025/11/07 23:16 記者陳彥廷／屏東報導
    內埔美和村的簡易自來水系統。（記者陳彥廷攝）

    內埔美和村的簡易自來水系統。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣內埔鄉因以往地下水源豐沛，加上部分村落早已組成簡易自來水管理委員會收費營運，因此接管率始終低落，不過，2021、2023年的百年大旱後，接管意願大幅提升，短短2年半就提升逾1倍。

    內埔鄉的接管率現為15%，雖然在全縣仍敬陪末座，但其實已是2023年中接管率的2倍，原因就是3年內2度大旱下，很大程度改變了地下水水文，不少原本較淺的井水很難抽到水。

    其中內埔美和村就有這樣的困擾，雖然擁有簡易自來水系統、還是高架的水塔，且有新舊2支幹管，但較老舊且較淺的水井現在已幾乎呈現負壓，無法再抽到水，加上用戶增多、既有管線負荷大增，過濾系統加速老化，近來還驗到大腸桿菌，因此一度準備要停供水，但因為影響太大，改由另座新井全面供水。

    內埔鄉長鍾慶鎮說，鄉內不少擁有簡易自來水系統的村落，在前幾年的旱災下，都已積極向他們表達要延管的意願，因水公司工程能量有限，目前內埔的主要幹管也已延到美和村以北的富田村，下一步就是進入美和、和興村，將儘速向中央及縣府爭取延管及接管，以使用自來水為最終目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播