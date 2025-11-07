百年大旱淺層地下水枯竭 屏東內埔2年半自來水接管增倍

內埔美和村的簡易自來水系統。（記者陳彥廷攝）

屏東縣內埔鄉因以往地下水源豐沛，加上部分村落早已組成簡易自來水管理委員會收費營運，因此接管率始終低落，不過，2021、2023年的百年大旱後，接管意願大幅提升，短短2年半就提升逾1倍。

內埔鄉的接管率現為15%，雖然在全縣仍敬陪末座，但其實已是2023年中接管率的2倍，原因就是3年內2度大旱下，很大程度改變了地下水水文，不少原本較淺的井水很難抽到水。

其中內埔美和村就有這樣的困擾，雖然擁有簡易自來水系統、還是高架的水塔，且有新舊2支幹管，但較老舊且較淺的水井現在已幾乎呈現負壓，無法再抽到水，加上用戶增多、既有管線負荷大增，過濾系統加速老化，近來還驗到大腸桿菌，因此一度準備要停供水，但因為影響太大，改由另座新井全面供水。

內埔鄉長鍾慶鎮說，鄉內不少擁有簡易自來水系統的村落，在前幾年的旱災下，都已積極向他們表達要延管的意願，因水公司工程能量有限，目前內埔的主要幹管也已延到美和村以北的富田村，下一步就是進入美和、和興村，將儘速向中央及縣府爭取延管及接管，以使用自來水為最終目標。

