為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    丹娜絲災屋補助加碼2萬 卓榮泰掛保證：11月底前完成發放

    2025/11/08 06:49 記者楊金城／台南報導
    中央對丹娜絲災屋補助將再加碼2萬元。（資料照，農水署提供）

    中央對丹娜絲災屋補助將再加碼2萬元。（資料照，農水署提供）

    首次上稿 11-07 22:51
    更新時間 11-08 06:49

    台南市對丹娜絲風災屋頂毀損20平方米以下補助1萬元家園復原慰助金，行政院在9月初比照加碼發1萬元，但市府還未核撥，行政院在10月28日又公布加碼2萬元屋損慰助金，立委賴惠員7日在立法院針對「丹娜絲災後屋損補助加碼2萬元」提出質詢，閣揆卓榮泰說，行政院已核定相關計畫，保證在11月底前全數完成發放。

    對災屋補助，中央加碼的1萬元慰助金都還沒影子，再加碼的每戶2萬元屋損補助引起台南受災戶矚目，賴惠員直言，基層民眾最關心的是何時入帳、是否符合資格？

    賴惠員說，當面向卓榮泰確認，台南市已造冊的4萬6801戶災民是否都能領到補助、是否採不分面積與屋損程度一律發放，以及爭取比照慰助金直接撥入帳戶並簡化流程、爭取先前未申請者「補申請」機會；卓榮泰當場回應，行政院已核定相關計畫，並保證在11月底前全數完成發放。

    賴惠員指出，行政院這項加碼補助不僅能讓災戶獲得實質協助，更讓鄉親感受政府努力照顧災民、重建信任的決心；但行政效率是重建信心的關鍵，強調未來將緊盯執行情況，確保2萬元補助11月底確實能協助到每一戶真正受災的家庭。

    對非洲豬瘟疫情方面，賴惠員表示，此次疫情雖暫時受控，7日台灣豬重新上市，但15天的禁運、禁宰措施讓豬農、豬肉商承受極大壓力與經濟損失，現行中央補助僅能彌補部分成本，呼籲中央應檢討補貼機制，提供更有感的協助；無論是風災重建還是防疫補助，政府都必須上緊發條，講求「速度、精準與責任」。

    立委賴惠員（右）在立法院針對「丹娜絲災後屋損補助加碼2萬元」向行政院長卓榮泰提出質詢。（賴惠員服務處提供）

    立委賴惠員（右）在立法院針對「丹娜絲災後屋損補助加碼2萬元」向行政院長卓榮泰提出質詢。（賴惠員服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播