黃仁勳快閃「莉莉水果店」 二代老闆揭店名源自美國緣分

輝達執行長黃仁勳登機前快閃台南「莉莉水果店」，外帶蜜豆冰與檸檬汁，親簽明信片送粉絲。（記者王捷攝）

輝達執行長黃仁勳快閃台灣，7日晚間在台南結束牛肉火鍋晚餐後，與隨行團隊前往老字號冰店「莉莉水果店」外帶蜜豆冰、紅豆牛奶冰、水果冰與芒果青冰與4杯檸檬汁，吸引不少民眾圍觀。

黃仁勳還用莉莉二代老闆李文雄繪畫的明信片簽名送給現場圍觀民眾，同時李文雄也拿出今年自己出的書，曝光店面「莉莉」的秘密。

黃仁勳到莉莉水果店，雖然維安人員很警戒，但他展現一貫的親民作風熱情與粉絲互動、合照，不少人高喊「黃爸爸」或舉手機拍照，宛如巨星現身。

莉莉水果店最早可以追溯到1930年代，大約是日治時期的大正年間，就在俗稱大菜市的西門市場擺攤，最後才轉移到南門市場，今年76歲的二代老闆李文雄說，他父親做水果批發生意，母親則在市場擺攤，服務日本顧客。

約1947年，李文雄的母親搬來現址賣瓜子，後來大哥決定轉行賣果汁，才有現在的莉莉水果店，原本店面沒有名字，是用竹子搭建的房子，但因為大姊在美軍合作社工作，美國人都叫她莉莉，所以1957年，父親決定在現址重建鋼筋水泥屋時，便以大姊的英文名「莉莉」為店名，沿用至今。

在離開莉莉後，黃仁勳一行人隨即前往台南機場，準備搭機離開。整段過程不到半小時，但莉莉水果店引發關注，再度展現這位矽谷領袖在台灣的高人氣。

1957年，「莉莉」二代老闆李文雄的父親父親決定在現址重建鋼筋水泥屋時，便以大姐的英文名「莉莉」替店命名（翻攝《莉莉水果店》）

李文雄的大姐基密，當時在美軍合作社工作，英文名字是「莉莉」。（翻攝《莉莉水果店》）

李文雄將自己調查的文史資料出版《莉莉水果店》。（記者王捷攝）

