台南2農企業奪10大嚴選穀得獎 瓜瓜園獲國家磐石獎

新化瓜瓜園獲得10大嚴選穀得獎、國家磐石獎，南市府前往祝賀，圖為瓜瓜園副總黃惠玲（左起）、董事長邱木城、南市府副秘書長殷世熙、農業局副局長吳威達、瓜瓜園副董陳金柱、總經理邱裕翔。（南市農業局提供）

台南農企業再度發光、展現實力，瓜瓜園及有限責任韓吉園雜糧生產合作社雙雙榮獲第11屆10大嚴選穀得獎，瓜瓜園企業股份有限公司更從近200家參賽企業中脫穎而出，榮獲第34屆國家磐石獎，成績亮眼。台南市政府副秘書長殷世熙、農業局副局長吳威達今前往張貼紅榜，表達祝賀。

第34屆國家磐石獎只有5家國内企業得獎，瓜瓜園且是唯一入選的農企業，殊為難得。農業局局長李芳林表示，瓜瓜園設立智慧冷鏈物流中心，導入太陽能與CA氣變儲藏設備，發展AI自動分級、無添加潔淨標章及數位契作管理制度，全面建構產製儲銷一體化系統，並成功將產品行銷至日本、香港及新加坡等高標準市場。此從台南出發、以創新技術接軌全球的發展模式，正是台南企業典範。近期更與日本知名地瓜公司「Calbee KAITSUKA」合作推出跨國聯名商品「紅天使烤地瓜」，將地瓜以更多元的樣貌推向全球市場，提升農業價值與國際能見度。

在第11屆10大嚴選穀得獎競賽中，瓜瓜園以「黃金脆薯塊」再次獲獎，連續3年、累計6度獲獎。

首次參賽的韓吉園雜糧生產合作社則以「手工地瓜燒禮盒」成功在10大嚴選穀得獎奪獎，展現台南農企業秉持「創新、創意、創造」三創精神，提升農產品附加價值與農民收益，展現台南農產加工創新的強勁實力。

市長黃偉哲說，瓜瓜園與韓吉園積極推動在地雜糧契作與創新加工、品牌行銷，讓「土地的味道」被更多人看見與品嘗，這些營養美味的雜糧產品值得消費者選購支持。

韓吉園合作社經理黃子謙（左）與團隊成員。（台南市農業局提供）

