鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸

氣象署今天晚間公布最新鳳凰颱風路徑潛勢圖。（中央氣象署提供）

中央氣象署今晚（7日）公布鳳凰颱風的最新路徑預報潛勢圖，下週三（12日）晚上可能從台灣西南部登陸，是影響最劇烈的時候。

氣象署預報員蔡伊其說，最新的路徑潛勢圖顯示，看起來鳳凰颱風是會從台灣西南部登陸，但因為路徑還有修改的可能，因此在框起來的範圍區域內都是有可能的登陸地點。

蔡伊其指出，雖然看起來鳳凰颱風會從台灣西南部登陸，但是它在靠近台灣過程中會有減弱趨勢，未來還是有可能變化，不管怎麼說，都會對台灣天氣帶來劇烈影響。

鳳凰颱風在今晚8點的中心位置在北緯11.9度，東經135.4度，以每小時28公里速度向西北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

蔡伊其說，原本預計鳳凰颱風會在今晚增強為中度颱風，但目前它增強幅度有限，而且外圍環流大，應該會到明天凌晨或是白天才會增強為中度颱風，之後靠近菲律賓陸地時更會增強為強烈颱風。

鳳凰颱風目前仍在增強中。（擷取自中央氣象署官網）

