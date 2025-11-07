ITF台北國際旅展》首日6.3萬人次入場「千萬刷手」掃3000張住宿券

ITF台北國際旅展首日入場達6萬3167人次，人氣買氣旺。（主辦單位台灣觀光協會提供）

ITF台北國際旅展今天（7日）開幕，首日入場達6萬3167人次，較去年成長8.87%。主辦單位表示，第一天就出現「千萬刷手」狂掃3000張住宿券，更出現多位百萬刷手。多家知名飯店和旅行社都說，業績較去年成長，日韓線、長程線及郵輪都是熱門商品。

今年參展航空推出多重折扣，中華航空購買指定航線享優惠7折起，現場購票可抽機票、獲贈Care Bears禮盒；長榮航空多條航線最低84折起，推出台北─洛杉磯來回含稅價2萬6423元起。

星宇航空10日前購買機票或「星星相遇」產品，單筆滿2萬元可於現場參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程5萬哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名周邊等多項好禮。

台灣虎航祭出仁川單程未稅1199元起、東京羽田單程未稅1799元起、名古屋單程未稅1899元起；國泰航空則推出全球精選航點8折起。越捷航空更於旅展現場舉辦「0元機票大放送」扭蛋活動，每天抽出0元機票，現場完成指定任務，就有機會抽中免費機票或限定艙等100%抵用券。

旅展現場也有多項鐵道相關產品行程等鐵道迷來選購，台鐵販售廣受好評的台鐵便當並邀民眾拍照留影，分享鐵道旅遊故事，現場完成打卡分享即可獲得1份精美小禮。

雄獅旅遊推出藍皮解憂號旅展限定「南國漫讀節限定列車」每人1280元；「紫斑蝶高屏3日」搭藍皮、到茂林看紫斑蝶，每人5999元起；台灣高鐵推出「高鐵假期」多項優惠，單筆滿1萬元贈高鐵假期1000元抵用券，滿額可抽星宇航空不限航點來回機票1張。

多家郵輪祭出早鳥優惠價。（主辦單位台灣觀光協會提供）

日本館歷年最大，邀集由北至南各城市參展。（主辦單位台灣觀光協會提供）

雄獅旅遊推出藍皮解憂號旅展限定行程優惠。（主辦單位台灣觀光協會提供）

大會舞台每日皆有豐富活動，明將有多位名人現身。（主辦單位台灣觀光協會提供）

旅行社業者表示首日業績較去年成長。（主辦單位台灣觀光協會提供）

