    首頁 > 生活

    台南玉井「綠金」香莢蘭入菜 香草麵包、梅子雞、鹹豬肉美味行銷

    2025/11/07 20:33 記者吳俊鋒／台南報導
    香莢蘭屬於高經濟作物，目前在玉井區相當熱門。（記者吳俊鋒攝）

    香莢蘭屬於高經濟作物，目前在玉井區相當熱門。（記者吳俊鋒攝）

    香莢蘭是台南玉井區新興的熱門作物，由於經濟價值高，有「綠金」之稱，公所今天舉辦推廣活動，強化產地品牌特色，民眾前進專業栽培的馥悅農場，了解種植與加工成果，香草系列的巧克力、麵包、咖啡等創意料理，讓人大快朵頤，並認識可以應用入菜的香草梅子雞、香草鹹豬肉，從田野到餐桌的全程體驗，深獲好評，美味行銷策略奏效。

    「鄉の味、香氣、音符的夢幻旅程」活動今天傍晚在望明里馥悅農場舉行，結合教育探索、創意料理展示，搭配草地音樂會表演，提供與會民眾多元的感官體驗，公所並安排從人工授粉、採收到後製等完整流程的導覽，對於新崛起的地方熱門產業，有更深入的了解。

    現場還有結合香草的巧克力、咖啡、醬油等創新產品展示，甚至可以入菜於雞、豬等肉品，提升風味，更準備了胭脂梅雞湯、生菜沙拉與蔬果，加上自己手工烘烤的麵包，民眾都認為是很特別的食農教育體驗。

    玉井區長顏振羽指出，公所首度以香莢蘭為主題舉辦推廣活動，主要是認為該作物極具發展潛力，希望藉此讓更多民眾了解其在地方創生與農村再生的應用可能，強化品牌價值，並整合文化、觀光的力量，打造出永續的經濟模式。

    香莢蘭栽種到開花需3年歲月，必須採人工授粉，而結出豆莢後，從可以採收到後製、加工，還要再14個月，得之不易。馥悅農場業者尤建驊表示，現階段批發價每公斤1.5萬元以上，產量短缺時更為搶手，市場行情曾經翻漲到目前的2倍，屬於高經濟作物。

    尤建驊說，目前馥悅與善井、自在緣等農場合作栽種，團體作戰，未來將聯手業者拓展產品線，並強化國際交流，打響知名度與通路，藉由加值創新，達到在地轉型、青年返鄉、觀光活絡的目標。

    玉井區公所舉辦香莢蘭推廣活動，行銷地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

    玉井區公所舉辦香莢蘭推廣活動，行銷地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

    活動現場有系列的價值創新成果展示，吸引參觀民眾。（記者吳俊鋒攝）

    活動現場有系列的價值創新成果展示，吸引參觀民眾。（記者吳俊鋒攝）

    民眾參觀香莢蘭專業栽培農場，全程體驗從田野到餐桌。（記者吳俊鋒攝）

    民眾參觀香莢蘭專業栽培農場，全程體驗從田野到餐桌。（記者吳俊鋒攝）

    玉井區公所舉辦「鄉の味、香氣、音符的夢幻旅程」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    玉井區公所舉辦「鄉の味、香氣、音符的夢幻旅程」活動，迴響熱烈。（記者吳俊鋒攝）

