豬肉解封！全台肉品市場拍賣平均每公斤約103元

農業部表示，今日肉品市場開始交易，毛豬拍賣價格約在每公斤96元至110元之間，平均約103.01元。（記者游太郎攝）

受到非洲豬瘟影響，國內豬隻禁運禁宰15天，今（7）日恢復拍賣、屠宰；農業部表示，今日肉品市場開始拍賣交易，並依照議定頭數秩序出豬，目前毛豬拍賣價格區間約在每公斤96元至110元之間，平均約103.01元，毛豬拍賣價格尚平穩。

據畜產會資料顯示，今日國內毛豬交易頭數為2萬8310隻、總平均重量133.9公斤，拍賣價每公斤交易價格為103.01元。

農業部表示，今日凌晨0時起，全國恢復拍賣、屠宰及屠體運輸，與此同時，中央災害應變中心持續防疫作為，除要求各縣市維持防疫作為，若肉品市場、屠宰場有疑似非洲豬瘟出血病徵的豬隻，每頭都會採檢送驗，同時亦維持化製車每車採檢送驗。目前各項監測工作持續進行中，採檢結果皆為陰性，並無異常案例，請國人安心。

農業部畜牧司長李宜謙昨在應變中心記者會表示，此次疫情預計將多出35萬到39萬頭毛豬，為穩定豬價，將適時啟動冷凍分流，並在明年3月底前每週和肉品市場與產業舉行調配會議，議定每日上市頭數，如果預供量大於上市頭數，會用抽籤方式決定出豬的登記資格，若豬農連續2天未獲登記資格，次日將優先安排。

