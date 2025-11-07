澎湖桌球小將全國運奪佳績 縣長、議長接見表揚

今年全國運動會澎湖縣代表隊表現優異，縣長陳光復頒獎表揚。（澎湖縣政府提供）

澎湖桌球代表隊在今年全國運動會表現優異，選手及教練今（7）日在體育會理事長葉冠男、桌委會主委莊光大、副主委葉萬教及總幹事陳福國陪同下，到縣府、議會拜會縣長陳光復、議長陳毓仁，獲頒獎金，承諾未來將在桌球運動提供更多協助，培育基層人才。

澎湖代表隊在全國運動會榮獲男子組團體第5名的亮眼成績，石泉國小周宜德、賴柏綸入選少年國手，自由盃勇奪男單及男雙冠軍；文澳國小李庭妤則在青少年桌球菁英獎金賽中，奪得女生10歲組全國冠軍。

陳光復說，為強化桌球基層選手的培育能量，澎湖縣政府持續投入經費與資源，包括在國中小設立「基層運動選手訓練站」、優化訓練環境、增購專業器材，以及聘請專任教練等，期盼為年輕選手奠定扎實基礎，未來能在更高層級的比賽中與國際好手競技。近年澎湖桌球表現備受外縣市關注，也吸引不少單位積極招攬澎湖小將。陳光復允諾，縣府會持續提供最堅實的支持，從訓練到教練聘任都會全力協助，讓優秀孩子能在家鄉安心訓練，不必離鄉背井

今年全國運動會，澎湖縣男子組代表隊許凱翔、葉致緯、黃毓仁、王祥宇拿下全國第5的好成績，許凱翔和黃橙筠的混雙組合也打進會內賽，周宜德、賴柏綸、陳禹僑則是入選少年國手，熱愛體育的議長陳毓仁全都頒發獎金鼓勵。議會也將持續支持體育推廣，讓更多選手有機會在各個舞台上發光發熱。

澎湖縣議長陳毓仁接見桌球代表隊，頒獎表揚。（澎湖縣議會提供）

