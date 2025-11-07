週六天氣晴！西部溫暖微熱高溫33度 各地留意日夜溫差大

週六晴到多雲為主，白天高溫可達33度。（資料照）

週六各地天氣晴到多雲，白天高溫可達33度，入夜低溫為21度，早晚偏涼，早出晚歸記得攜帶外套。

中央氣象署預報，週六各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率。

氣溫方面，西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請添加衣物以免著涼。離島部分，澎湖多雲時晴，24至27度；金門晴時多雲，22至30度；馬祖晴時多雲，21至23度。

至於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，穩定天氣可持續到週日上半天，下半天到晚間會有新一波東北季風南下，北部、東北部又再次轉為陰雨天氣。

針對輕度颱風「鳳凰」，氣象署指出，其中心位置今下午2時位於鵝鑾鼻東南東方2030公里的海面上，向西北西前進，預測下週一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，由於此颱風下週一後路徑不確定性較高，具體影響的程度及區域仍需視後續路徑而定，請留意氣象署的最新預報。

紫外線指數方面，各縣市皆為中量級到高量級。

空品部分，8日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

明天西半部高溫可達30至33度，溫暖微熱，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大。（擷取自中央氣象署）

輕度颱風「鳳凰」今下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2030公里的海面上，有北轉接近臺灣的趨勢，下週一至下週三各地雨勢將明顯增多。（取自中央氣象署）

紫外線指數方面，週六各縣市皆為中量級到高量級。（擷取自中央氣象署）

空品部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部零星地區短時間達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

