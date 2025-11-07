鳳凰颱風晚上轉中颱！氣象署估下週一發海警、週二陸警

鳳凰颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預報，輕度颱風「鳳凰」預計在今天（7日）晚間到深夜增強為中度颱風，且可能在下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。

氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風目前距離台灣約兩千公里，在它接近菲律賓北部陸地前有機會增強為強烈颱風，並一路穿過菲律賓進入南海，但是進入南海後北轉往台灣過程中，就會開始迅速減弱，預計在它到達台灣西南邊的時候就會減弱為中度颱風。

曾昭誠指出，鳳凰颱風在南海上會開始迅速減弱、暴風圈縮小，屆時要看它北轉的角度來決定它的暴風中心會不會登陸台灣，這段預測過程仍在陸續修正，但當它靠近台灣時，應該有機會再減弱為輕度颱風、甚至變性成溫帶氣旋。

「目前氣象署預估在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上颱風警報」，曾昭誠說，實際發布時間仍不確定。他也指出，下週一到下週三（10日到12日）是鳳凰颱風影響台灣最劇烈的時候，提醒民眾注意防颱；下週四颱風遠離、下週五（14日）恢復一般東北季風影響的天氣型態。

今天（7日）下午14時，鳳凰颱風的中心位置在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

氣象署今天也發布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來兩週主要為東北季風影響的天氣型態，降雨以迎風面的北部及東半部為主，但第一週（11月8日~11月14日）受颱風及其外圍環流影響，各地都有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部降雨訊號顯著。

氣象署也指出，在東北季風增強期間，各地天氣轉涼，且近期南方熱帶海面對流活躍，水氣偏多，要隨時留意氣象署的最新預報資訊。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來風力狀況。（氣象署提供）

氣象署今天公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法