為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鳳凰颱風晚上轉中颱！氣象署估下週一發海警、週二陸警

    2025/11/07 19:39 記者吳亮儀／台北報導
    鳳凰颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    鳳凰颱風路徑潛勢圖。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預報，輕度颱風「鳳凰」預計在今天（7日）晚間到深夜增強為中度颱風，且可能在下週一發布海上警報、下週二發布陸上警報。

    氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風目前距離台灣約兩千公里，在它接近菲律賓北部陸地前有機會增強為強烈颱風，並一路穿過菲律賓進入南海，但是進入南海後北轉往台灣過程中，就會開始迅速減弱，預計在它到達台灣西南邊的時候就會減弱為中度颱風。

    曾昭誠指出，鳳凰颱風在南海上會開始迅速減弱、暴風圈縮小，屆時要看它北轉的角度來決定它的暴風中心會不會登陸台灣，這段預測過程仍在陸續修正，但當它靠近台灣時，應該有機會再減弱為輕度颱風、甚至變性成溫帶氣旋。

    「目前氣象署預估在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上颱風警報」，曾昭誠說，實際發布時間仍不確定。他也指出，下週一到下週三（10日到12日）是鳳凰颱風影響台灣最劇烈的時候，提醒民眾注意防颱；下週四颱風遠離、下週五（14日）恢復一般東北季風影響的天氣型態。

    今天（7日）下午14時，鳳凰颱風的中心位置在北緯11.7度，東經136.7度，以每小時20公里速度向西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

    氣象署今天也發布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來兩週主要為東北季風影響的天氣型態，降雨以迎風面的北部及東半部為主，但第一週（11月8日~11月14日）受颱風及其外圍環流影響，各地都有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部降雨訊號顯著。

    氣象署也指出，在東北季風增強期間，各地天氣轉涼，且近期南方熱帶海面對流活躍，水氣偏多，要隨時留意氣象署的最新預報資訊。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來風力狀況。（氣象署提供）

    未來風力狀況。（氣象署提供）

    氣象署今天公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署今天公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播