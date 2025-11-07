收容所客滿無處安置浪浪 高市議員：可送離島與駐軍共同維安

高雄市議員方信淵指流浪犬愈捉愈多，提議可送到某處離島跟駐軍共同維護離島安全。（資料照）

為解決流浪狗問題，國民黨高雄市議員方信淵今（7）日下午在議會質詢時，提議把這些流浪貓狗都送到某處離島，跟駐軍共同維護離島安全，既可增加駐地安全，也可以安置流浪犬，一舉兩得。

方信淵表示，流浪狗愈來愈多，根據動保處高雄流浪貓狗安置資料，流浪狗捕捉1206隻、受理民眾申請捕捉案件2236件、急難救助474件；流浪貓捕捉693隻、受理民眾申請捕捉案件722件。收容所幾乎都客滿。

方信淵說，高雄海線地區里長都在反映，野狗那麼多，會造成民眾傷害。他當場播放一段今年10月15日，1位家住彌陀的民眾騎機車，野狗突然竄出，騎士連人帶車摔倒造成重傷的驚悚影片，因是流浪犬「肇事」讓騎士求償無門。動保處長葉坤松表示，已經捕捉「肇事」流浪犬。

方信淵強調，流浪犬愈捉愈多，動保處基本SOP是誘捕、絕育、注射疫苗、放回，到最後是一場空；他建議選擇一處離島進行野放，「把這些流浪犬、流浪貓放到離島去，不要跟人類相處在一起」、「牠們有牠們的生活空間，我們有我們的生活空間，這樣大家彼此不會受到傷害」。

方信淵進一步說，流浪犬放在離島有一個非常好的功能，因為離島都靠軍人維護安全，流浪犬可以跟駐軍生活在一起，跟駐軍共同維護離島的安全，「如果有人上島，流浪犬就會開始吠，讓駐軍有警惕」，等於雙管齊下，對大家都好，可以增加駐地安全，也可以安置流浪犬。

農業局長姚志旺則說，「我們會努力」，這與現在農業局推的「狗來富計畫」類似，希望農民領回去飼養，讓流浪狗能回歸果園，產生驅猴等防禦功能。

