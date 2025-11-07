被總統批「國旅要加油」 觀光署長：更努力講好這塊土地的故事

交通部觀光署長陳玉秀。（資料照）

賴清德總統今天（7日）參加ITF台北國際旅展，致詞時一席話「觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，所以國旅一定要加油」引發討論。交通部觀光署長陳玉秀表示，還得要更努力做好台灣自己的故事，吸引更多外籍旅客、讓國人認同自己的土地。

國人詬病國內旅遊狀況越來越嚴重，特別是旅宿業價格都很貴，被民眾批評「沒錢只好出國、有錢才能國旅」；賴清德也首次點出國旅的困境，認為國旅必須再努力一點，因為連續假期多了，如果觀光品質差不多、花的費用差不多，國人會優先選擇國外，並將目標設定在2030年觀光達到兆元產業。

對於賴清德的批評，陳玉秀受訪時表示，不管國內外旅遊，對消費者來說價格不是唯一考量，仍回歸自己的旅遊需求，「國人本來就很喜歡學習探索，國內旅遊仍有需求」。她指出，之前有做過研究，喜歡旅遊的人在國內、國外都一樣會旅遊，不會說因為去國外了，就不會在國內旅遊。

對於賴清德總統的說法，陳玉秀表示「平常心看待」，她認為，觀光署仍要努力創造台灣自己的精彩，吸引國際各國來台旅客，也想要爭取國人對土地的認同，「我們有時候出國會去看別的國家的故事，但我們自己土地上也有自己的精彩故事，這塊我們可以努力多做一點，故事精彩，旅客才能一而再、再而三地來」。

至於下一步要如何做？陳玉秀說，現在觀光署要力推的「北回之巔」計畫是最容易講故事的，且要在硬體建設之前讓旅行社先進來，為這條線做很多預備，「以前都是硬體建置完了才來做觀光，現在要先把這條路線上的服務一併盤點，硬體軟體一起來做」。

中華優質旅遊發展理事長李奇嶽表示，拯救國旅怎麼做？先從最被詬病的住宿太貴講起，開源是有更多國際觀光客，讓平常日的住房率能夠增加，在六日例假日的需求沒那麼高的時候，就可以分流、降低價格。

李奇嶽說，第二是人力結構出問題，開放外籍移工就該開放更多，不要一味的阻擋，好不容易要開了，就是要盡可能開放、幅度要大、讓業者有工可以用，沒工可用人力成本就會升高。

