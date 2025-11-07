鐵道迷哭哭！台鐵平溪線搶修 停駛到明年1月30日

台鐵平溪線嶺腳車站到望古車站間路基流失，短期內路線無法修復。（翻攝資料照）

喜歡搭火車到平溪的鐵道迷請注意！受10月下旬強降雨影響，平溪支線三貂嶺站到大華車站（K2+100）邊坡滑動，擋土牆有位移疑慮；另外，嶺腳車站到望古車站（K9+820~920）路基流失，短期內路線無法修復。為工程搶修需要及確保行車安全，台鐵原先預估平溪線11月30日全區停駛，今晚宣布，台鐵平溪線2026年1月30日前全區停駛，瑞芳到菁桐採接駁車公路疏運。

旅客可透過台鐵公司官方網站、24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888，或就近車站查詢最新列車資訊。請旅客行前多加留意最新運行資訊，造成不便，敬請見諒。

台鐵指出，接駁車停靠車站為「瑞芳、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐」等站，折返行駛。瑞芳站開車往菁桐時間為早上7點10分、9點10分，下午2點、4點、6點；菁桐車站開車往瑞芳站時間為早上8點10分、10點10分，下午3點、5點10分、7點10分。

