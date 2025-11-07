驚！高雄阿嬤帶持球棒國中生 到校「找老師聊天」

高雄市某國中發生轉學生由阿嬤載至原校，持球棒叫囂欲找老師「聊天」的校安事件，教育局（圖）已介入輔導。（記者許麗娟攝）

高雄市一所國中昨（6）日驚傳有轉學生持球棒返回原校要找老師「聊天」的校安事件，而且還是由阿嬤騎機車載去學校，幸當時學校警衛將人阻擋於校外，未造成人員受傷，但學生持球棒在校門口叫囂的場景，已造成該校師生及家長恐慌，教育局也將介入輔導。

校警阻擋於校外 仍在門口叫囂

據了解，該名國二生為特教生，曾多次在校園發生情緒失控行為，學生的父親也曾多次為了老師的管教問題到學校理論，因嚴重影響班級秩序，學校因此啟動輔導與特教支援機制，今年新學期也因此轉到他校就讀。

但學生疑似因此心生不滿，昨日下午4點多由阿嬤騎車載至原先就讀的國中，並手拿短球棒欲進校門，稱「要找學校老師聊天」，警衛基於校園安全上前安撫，並將學生與阿嬤擋於校外，該名學生因此在校門口不斷揮動球棒叫囂後才離開。

高雄教育局將介入輔導

高雄市教育局指出，學校第一時間已進行校安通報，並為避免造成師生壓力恐慌，今（7）日進行校園安全教育及宣導，亦請各班導師及輔導室持續觀察學生情形，必要時啟動相關輔導措施，另立即加強校園內外巡查進行校安維護，以維學生安全。

教育局表示，已責成學生現就讀學校輔導室持續觀察學生行為，若有嚴重情緒行為問題請學校協助該生提出情緒障礙鑑定，以利情緒行為支持團隊介入及特教輔導團進行特教專業協助，以即時介入特教資源。

