新北溫體豬肉黃昏市場先上架 婆婆媽媽搶購：還是新鮮豬肉對味

新北市黃昏市場搶先平價供應溫體豬肉，引發民眾熱情搶購。（記者翁聿煌攝）

受到非洲豬瘟影響，國內豬隻禁運15天，新北市肉品市場7日中午起恢復拍賣交易，與禁運前的價格差不多，顯示豬肉價格平穩，肉品市場的現宰豬肉預計明天早市就可買到，但是新北市的黃昏市場已經拿到民營屠宰場的豬肉搶先上市，婆婆媽媽熱情搶購，肉販忙得不亦樂乎。

新北市農業局表示，7日新北肉品市場成交頭數計2711頭，平均重量141.6公斤，平均每公斤價格111.48元，較10月增加約8%，整體價格平穩。

新北市自6日中午起陸續有豬隻自中南部豬場載運至肉品市場，今天共同運銷2724頭，因為拍賣數量較以往增加約1至2成，原定中午12點到下午4點拍賣時間，一直順延到傍晚6點多才結束，肉品市場的屠宰豬肉優先供應冷凍肉品商，一般市場的溫體豬肉，要等到明天早市才買得到。

但是像汐止秀豐黃昏市場、中和區和平街攤集場的肉販，從下午就向民營屠宰場買到今天剛宰殺的溫體豬肉，搶先上架供應，引發婆婆媽媽熱情搶購，而且價格平穩、與禁運前差不多。婆媽說，還是吃新鮮的豬肉對味，很開心今天晚上就可以炒肉絲、煮排骨湯給家人享用。

新北黃昏市場婆婆媽媽搶購溫體豬肉，肉販忙得不亦樂乎。（記者翁聿煌攝）

