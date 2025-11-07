外僑學校爆霸凌還拒通報！柳采葳轟：校方的囂張是建立在教局的軟弱

台北市議員柳采葳（右）痛批，教育局應主動介入調查，要求學校依規定通報事件，否則應依法減少該校招生員額，怒批教育局長湯志民，校方的囂張「就是建立在教育局的軟弱！」（翻攝北市議會直播）

北市某外僑學校驚傳霸凌案件！北市議員柳采葳今（7）日在教育部門質詢指出，接獲陳情有民眾就讀小一的孩子，在某外僑學校長期受到4名同學圍毆、吐口水等霸凌行為，但校方卻定調是「萬聖節玩鬧」、「學童嬉鬧」為由，拒絕通報霸凌，甚至還禁止家長進入校園。柳采葳痛批，教育局應主動介入調查，要求學校依規定通報事件，否則應該依法減少該校招生員額，怒批教育局長湯志民，校方的囂張「就是建立在教育局的軟弱！」

柳采葳指出，該案在家長多次向學校協調未果後，且最終被禁止進入校園，最終才找到她，由教育局發函要求學校依規通報。她進一步強調，如果學校可以自行定義什麼是「嬉鬧」、什麼是「霸凌」，那還要防制委員會做什麼？柳采葳並引用教育部《校園霸凌防治準則》指出，學校應成立校園霸凌防制委員會，主動通報並調查疑似事件。

柳采葳也揭露北市教育局數據，過去4年間，北市校園霸凌通報案件高達1160件，通報數字更從從2022年142件，逐年成長到2024年已高達425件，每一天都有1.3件霸凌通報案件，顯示霸凌問題日益嚴重。她也質疑，是否還有更多被學校企圖以學生嬉鬧，刻意隱匿的霸凌黑數？

柳采葳痛批教育局，「你們拿了該校什麼好處啊？」，該校隱瞞學生遭霸凌並非第一次，過去已有數起案例，教育局應依法監督，限期要求學校改善、依規定通報，不讓外僑學校變成校園霸凌死角，現在該名遭霸凌學生已經轉校，「難道在北市面對霸凌的孩子只能一走了之？這是對教育局的污辱」

柳采葳指出，外僑學校不是法外之地，仍須依循本國教育法令，依教育部規定外國僑民學校及附設幼兒園，辦理不善或違反教育法規，主管機關得命限期整頓，屆期仍未改善者，得停止招生。

教育局長湯志民表示，學校有規範，要送霸凌防制委員會，是否有符合程序，11月5日已行文學校說明，下周一派督學去了解。教育局也回應，倘有違反校園霸凌通報規定或《私立高級中等以下外國僑民學校及附設幼兒園設立及管理辦法》第32條規定，將依法命其限期整頓改善，屆期未改善者，最重得依規定減招或停招。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

