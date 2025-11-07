等了15天！新鮮溫體豬肉回歸 雲林斗六黃昏市場買氣增

下午過後新鮮溫體豬肉上架。（民眾提供）

全國肉品市場今天開拍，各地下午過後黃昏市場紛紛有民眾走到豬肉攤購買久違的新鮮溫體豬肉。肉販表示，今天中午自己到肉品市場批發，批發成交價格與疫情爆發前差不多，販賣價格也沒有因此有所更動，生意量增加1至2成。民眾更開心表示，終於能夠吃到新鮮的豬肉。

養豬大縣的雲林肉品市場今天拍賣2647隻豬，經過將近7小時交易，規格毛豬每公斤均價以98.92元作收。總經理黃加安預估，立冬後天氣會降溫，豬肉吃的飼料較多，成長也會快，供應量會增加，價格可能會回穩一點，預估價格波動在5%內。

下午開始，斗六莊敬黃昏市場陸續出現民眾前往採購豬肉。有民眾表示，剛好明天要烤肉，也睽違15天之久，趁機購買了2條五花肉；更有民眾說，忍了15天終於等到新鮮豬肉上架，回家準備煮紅燒肉、滷肉等。

肉販表示，睽違15天有豬肉可賣，今天早上自己就到肉品市場拍賣批發，價格相對穩定，與非洲豬瘟爆發前差不多，且豬肉品質也不會太肥，所以上架的豬肉價格並沒有更動，且今天開賣短短兩三個小時，生意比以往增加約1至2成，非常樂觀。

斗六莊敬黃昏市場今天下午出現民眾排隊買溫體豬。（民眾提供）

