    首頁 > 生活

    宜蘭肉品市場首日毛豬拍賣量多5成 價格持穩僅跌3.37元

    2025/11/07 17:58 記者游明金／宜蘭報導
    宜蘭肉品市場今天下午恢復豬隻拍賣，共拍出559頭毛豬，數量較疫情前成長逾5成。（宜蘭縣政府提供）

    非洲豬瘟禁運禁宰政策至昨天（6）日中午解禁，宜蘭肉品市場今天下午恢復豬隻拍賣，共拍出559頭毛豬，平均拍賣價每公斤107.8元；拍賣毛豬較疫情前多了195頭，數量成長逾5成；價格則維持平穩，僅跌了3.37元，跌幅約3%。

    宜蘭縣毛豬拍賣平均每天300多頭，10月22日宣布禁宰禁運，當天拍賣頭數364頭，每公斤均價111.17元；縣府解釋，中央政策宣布時，因毛豬已運進拍賣場，當天仍可拍賣屠宰。

    解禁後，宜蘭肉品市場今天下午2點起拍，原訂拍賣500頭，前5頭平均拍賣價每公斤約120元，但後來開高走低，最終平均拍賣價僅107.8元，較疫情前跌了3.37元，跌幅約3%；拍賣頭數增加到559頭，較疫情前多了195頭，成長54%。

    縣府農業處表示，宜蘭本地豬已累積3000頭，因拍賣數量多，原訂深夜11點才開始屠宰作業，今天晚上提早到8點半進行，明天週末傳統市場就會有溫體豬肉供應。

    而為了消化禁宰禁運期間的宜蘭豬隻，縣府也決定肉品市場扣除原定2天休市，將有7天「禁運外地豬」，期間以供應在地「宜蘭豬」為主，預計16日開放外縣市毛豬運進宜蘭屠宰，已和供銷雙方達成協議。

    宜蘭肉品市場今天豬隻平均拍賣價每公斤107.8元；價格維持平穩，跌幅僅約3%。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭肉品市場今天下午2點起拍，原訂拍賣500頭，前5頭平均拍賣價每公斤約120元，但後來開高走低。（宜蘭縣政府提供）

