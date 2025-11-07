落實「老了也看得起病」承諾 私立醫院協會挺健保補充保費改革

台灣私立醫院協會發出聲明力挺健保補充保費改革。（資料照）

健保補充保費改革掀起爭議，行政院昨晚緊急喊卡，不過醫界今（7日）紛紛表態支持，台灣私立醫院協會也發聲明力挺改革，並點出像是退休族和沒有固定收入的人，多半仰賴勞保年金與儲蓄過日子，對健保依賴特別高，若財務缺口擴大，未來不僅可能面臨保費上漲、給付縮水，衝擊最大的反而是這群最需要醫療照顧的人，改革是為了落實健保「老了也看得起病」的承諾。

協會指出，台灣健保長年讓民眾以相對低廉的費用享有高品質醫療，是國際稱羨的制度成果，但隨著人口老化、慢性疾病增加、醫療科技進步帶動醫療成本攀升，制度永續已是無法迴避的課題。

協會表示，政府提出調整補充保費，將股利、利息、租金等資本所得改採「年度累計」課徵，讓繳費更公平、更貼近量能負擔的原則；這項改革不但必要，也正當，是健保邁向公平與永續的重要一步。同時也呼籲將政府負擔健保支出占比，從現行的36%上修到38%，展現投入民眾健康的決心。

協會直言，醫療人力吃緊、資源有限，醫護長期過勞，若健保財務惡化，勢必影響服務品質與病人安全，唯有及早改革、讓制度穩健，才能避免未來民眾負擔加重，讓全民都能繼續享有可負擔、可長久的醫療保障。

協會強調，這次改革不只是朝「誰能付、誰多付」的公平原則邁進，也透過制度調整，回應不同族群的實際需求與權益。

協會以三大族群為例，對一般勞工家庭而言，若健保財務惡化，未來恐怕得花更多錢看病、甚至面臨給付縮減；調整補充保費有助穩定健保財源，讓民眾不必擔心「看得起病卻看不好病」，能安心規劃生活。

對中小企業主與自營商來說，改革能修正「高所得者繳不到位、薪資所得者負擔較重」的不公平現象，回歸「量能負擔」的原則，也有助提升制度的信任度與社會公平。

至於退休族和沒有固定收入的人，多半仰賴年金或存款過日子，對健保依賴更深。若財務缺口持續擴大，未來保費可能上漲、福利縮水，受衝擊最大的正是這群最需要醫療照顧的人，健保改革的目的，就是要讓「老了也看得起病」這個社會承諾能真正落實。

協會指出，支持政府勇於面對挑戰，也呼籲在推動改革時加強與民眾溝通，設定合理門檻、公開資訊，讓制度調整更透明、分階段且符合人性。不調高健保費率的前提下，補充保費制度化改革是目前最務實、最平衡的做法。協會也鄭重表態，支持政府推動補充保費改革，這不僅是健保財務的關鍵補強，更是守護全民健康權與醫療品質的重要行動。

