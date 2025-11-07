非洲豬瘟解禁！北市何時買得到溫體豬？ 市場處回應了

台中市爆發非洲豬瘟疫情，中央上月宣布豬隻禁運、禁宰15天，疫情爆發後目前沒新增案例，昨（6）日中午12時解禁運輸，今（7）日凌晨0時解禁批發屠宰，北市市場處表示，今天零時起中央禁宰政策解禁後，北市公有市場將以乾淨、安心的環境，供民眾採購生鮮豬肉。（記者孫唯容攝）

台中市爆發非洲豬瘟疫情，中央上月宣布豬隻禁運、禁宰15天，疫情爆發後目前沒新增案例，昨（6）日中午12時解禁運輸，今（7）日凌晨0時解禁批發屠宰，北市市場處表示，今天零時起中央禁宰政策解禁後，北市公有市場將以乾淨、安心的環境，供民眾採購生鮮豬肉。

農業部昨表示，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會供應傳統市場，而11月7日開放後，國內的肉品市場會在7日早上到傍晚進行拍賣，後續再進入屠宰的程序，因此最快可以在今天的黃昏市場見到溫體豬，不過多數傳統市場肉攤則是在11月8日上午開始販售國產豬。

請繼續往下閱讀...

北市市場處指出，台北公有市場共36處有豬肉攤，市場處自11月5日起到11月6日已完成全部清消作業，今天零時起中央禁宰政策解禁後，台北市公有市場將以乾淨、安心的環境提供民眾採購生鮮豬肉。

市場處也表示，豬肉攤復業後，北市府亦會配合疫情發展及中央政策，不定時稽查市場豬肉產品來源情況，以確保食品安全，讓消費者安心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法