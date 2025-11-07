非洲豬瘟解禁！北市何時買得到溫體豬？ 市場處回應了

非洲豬瘟解禁！北市何時買得到溫體豬？ 市場處回應了2025/11/07 17:43 記者孫唯容／台北報導
台中市爆發非洲豬瘟疫情，中央上月宣布豬隻禁運、禁宰15天，疫情爆發後目前沒新增案例，昨（6）日中午12時解禁運輸，今（7）日凌晨0時解禁批發屠宰，北市市場處表示，今天零時起中央禁宰政策解禁後，北市公有市場將以乾淨、安心的環境，供民眾採購生鮮豬肉。（記者孫唯容攝）
農業部昨表示，由於國內豬肉大多需經過拍賣、屠宰後才會供應傳統市場，而11月7日開放後，國內的肉品市場會在7日早上到傍晚進行拍賣，後續再進入屠宰的程序，因此最快可以在今天的黃昏市場見到溫體豬，不過多數傳統市場肉攤則是在11月8日上午開始販售國產豬。
北市市場處指出，台北公有市場共36處有豬肉攤，市場處自11月5日起到11月6日已完成全部清消作業，今天零時起中央禁宰政策解禁後，台北市公有市場將以乾淨、安心的環境提供民眾採購生鮮豬肉。
市場處也表示，豬肉攤復業後，北市府亦會配合疫情發展及中央政策，不定時稽查市場豬肉產品來源情況，以確保食品安全，讓消費者安心。
