屏東豬肉「這原因」明天才能上市 黃昏市場攤商到高雄進貨熱賣

屏東中山黃昏市場唯一販售豬肉的肉攤人潮滿滿。（記者葉永騫攝）

今天是恢復豬隻拍賣首日，屏東縣下午才開始拍賣，屠宰後還要運送分切，屏東中山黃昏市場大部分肉攤仍然沒有溫體豬肉，但有一攤老闆從高雄市買豬肉回屏東販售，生意特別好，老闆說，今天的價格與禁宰上漲，生意相當好。

今天豬隻開始屠宰、供應豬肉，屏東縣拍賣市場下午才拍賣，豬肉明天才能供應零售市場，屏東中山黃昏市場5個豬肉攤，今天有4家仍然休攤，只有1攤的老闆從高雄鳳山進貨，下午2點半送到，吸引許多消費者搶購，排骨、梅花肉短短一個半小時銷售一空，不少人買不到，只能買一些五花肉替代。

肉攤老闆說，屏東的豬肉要明天才供應，他特別到高雄買豬肉來賣，今天需求量大，價格比禁宰前漲了一些，第一天每公斤上漲4、5元，未來幾天有可能因為量大下滑，就要看政府的控管情況了。

屏東縣今天拍賣1658頭，批發價每公斤99.11元，比禁宰前每公斤95元上漲了一些，而今天的高雄鳳山批發價每公斤則是104.5元。

屏東中山黃昏市場的肉攤大部分仍休息。（記者葉永騫攝）

屏東縣豬隻下午才拍賣，豬肉明天才能供應零售市場。（屏東縣肉品市場提供）

