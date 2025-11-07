ITF台北國際旅展》長榮航第四代豪經艙座椅試坐 優惠價3123元起

長榮航空2025年ITF台北國際旅展以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，還特別將Hello Kitty「閨蜜機」打造成空中飛翔的Q版巨型模型機。（長榮航空提供）

ITF台北國際旅展今天（7日）起到10日，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，現場展示長榮航空全新第四代豪華經濟艙座椅，可讓消費者感受「類比商務艙」的客艙體驗。

長榮航空表示，與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品，也特別配合新航點達拉斯及釜山設置「AI生成拍照區」，一秒變身剽悍牛仔或是韓服達人，以及超人氣的「扭蛋抽抽樂」，完成長榮小知識趣味問答，就可以將限量精美贈品帶回家；現場加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友，還可以領取官網線上旅展購票優惠券。

「2025長榮航空線上旅展」已經開跑，即日起至11月16日23點59分止，旅客在長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發的指定航線機票，還可參加線上旅展限定「購票抽好禮」活動，獎項有三星智慧型手機Galaxy Z Fold7與百夫長29吋旅行箱。

台灣旅客喜愛的東北亞航線，桃園/松山─東京來回未稅價只要9317元起、桃園─大阪來回未稅價8923元起、桃園─神戶來回未稅價7333元起、桃園/松山─首爾來回未稅價6090元起。

東南亞熱門航線也不缺席，桃園─曼谷來回未稅價4535元起；歐美航線提供桃園─米蘭來回未稅價2萬3484元起、桃園─維也納來回未稅價2萬3571元起、桃園─洛杉磯來回含稅價2萬6558元起、桃園─西雅圖來回含稅價2萬3776元起。桃園─香港來回未稅價更只要3123元起。

長榮航空機加酒自由行品牌「長榮大旅行家」，與指定旅行社攜手推出香港迪士尼20週年自由行產品，2天1夜加香港迪士尼樂園1日門票，含稅價只要9888元起；3天2夜入住迪士尼好萊塢酒店與市區酒店各一晚，4人同行1人免費，再享每人1張升等連玩2日門票、提早入園證及每房1份2合1酒店住客餐飲優惠等，含稅價1萬5888元起。

長榮航空展區特別將波音787-9第四代豪華經濟艙搬到現場，讓消費者感受「類比商務艙」的客艙體驗。（長榮航空提供）

長榮航空展區展示數款機上免稅商品。（長榮航空提供）

為慶祝長榮航空今年開航達拉斯及釜山，展場特別設置「AI生成拍照區」，讓民眾1秒化身成帥氣的牛仔或體驗韓服風情。（長榮航空提供）

長榮航空特別準備超人氣的「扭蛋抽抽樂」，只要完成長榮小知識趣味問答，就可以將限量精美贈品帶回家，其中還包含長榮迷你版卡通飛機。（長榮航空提供）

