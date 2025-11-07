天災頻繁校舍、樹木安全成隱憂 市議員促市府落實檢修、追蹤

嘉義市議員郭定緯要求各級學校應定期檢修輕鋼架天花板。（記者王善嬿攝）

近期地震頻繁，校園校舍安全受關注，嘉市32間國中小校裝有大面積輕鋼架天花板，16處曾發生掉落事件、占比達5成，還有10處沒有進行安全檢測，市議員郭定緯今質詢市府教育處，要求明年3月前全面檢測盤點，並訂定複檢制度、公開檢測結果，維護教職員與學生安全。

郭定瑋表示，嘉市部分學校天花板雖曾修補，但缺乏後續追蹤與定期檢測機制，而依據嘉義市審計室2024年總決算報告指出，部分校舍未完成耐震能力評估，有的建物還出現鏽蝕、漏水、結構疲勞等問題，嘉市學校校舍共156棟，完成初步評估有90棟、67詳細評估及74棟校舍補強或拆除工程。

郭定緯說，如大業實驗國中活動中心曾有大面積輕鋼架天花板掉落，掉一塊補一塊顏色不一樣如「補丁」，存有潛在安全風險，還有部分學校校舍未依規定辦理耐震能力評估檢查申報，希望教育處不只「提醒」，明年3月前完成整體性盤點，並建立定期複檢制度並公開檢測結果。

教育處長郭添財說，各級學校校舍今年已完成耐震能力評估，有需補強或拆除重建建物，已陸續核撥經費並施工；校舍天花板為建築物的室內裝修部分，各校會依相關建築物耐震評估、消防安全法規辦理例行性安全檢查，為確保校舍結構與室內設施安全無虞，已再次函文學校確認。

市議員鄭光宏關心校園樹木安全，他說，今年6月逢甲大學一棵60年老榕樹倒塌，釀一死三傷悲劇，7月丹娜絲颱風肆虐，嘉市多所學校校樹倒伏、斷枝，災情嚴重，成為校園安全隱憂，經詢問嘉義大學專家，建議市府優先選擇台灣原生種、具抗風性樹種，且樹穴應預留根系發展空間、樹冠及枝枒定期修剪、做好病害管理，並利用寒暑假落實校樹健檢、提升人員專業度，提升校樹及校園安全。

市府教育處說，各國中小、市立幼兒園樹木修剪、運棄處理，去年起自籌經費並納編學校預算，都依行政院農業部林業署「景觀樹木修剪作業指引」及教育部「校園樹木植栽及養護手冊」等規定，評估規畫年度樹木修剪與定期巡檢，另校園如遇急迫、天然災害或樹木染病等情形，則專案補助學校辦理修整經費。

嘉義市議員鄭光宏今質詢校園樹木要落實修剪、病害管理，以防危害師生安全。（鄭光宏服務處提供）

大業實中活動中心輕鋼架天花板掉落，修補如「補丁」。（郭定緯服務處提供）

