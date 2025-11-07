為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中非洲豬瘟清零解封 黃昏市場重現買氣

    2025/11/07 17:04 記者廖耀東／台中報導
    台中非洲豬瘟清零解封，黃昏市場重現買氣。（記者廖耀東攝）

    台中市非洲豬瘟疫情經過多日防堵後，終於在防疫單位確認「清零」後宣布解封，市場內的黃昏市場的溫體豬肉攤商今（7日）下午陸續開張，攤販忙著整理攤位、擦拭砧板、掛起豬肉，重新迎來久違的買氣。不過，在解封的喜悅背後，業者與消費者的心情仍各有不同的酸楚與擔憂。

    一名豬肉攤販受訪時語帶無奈地說，這幾天因為疫情管控，整個市場豬肉無法販售，「我們這些市井小民的攤商被迫停業，每天攤租還是照給，收入卻歸零，連家裡好幾口都靠這攤養活，真的很難撐。」他希望政府未來在防疫與管控上能更周全，兼顧防疫效率與攤商生計，「不要讓我們這些基層攤販變成防疫下的犧牲者。」

    另一方面，消費者雖樂見市場恢復熱鬧，但仍有部分民眾心存疑慮。一名常客表示：「溫體豬開賣當然好，但還是有怕吃到病死豬的陰影。」她說，過去幾天改買冷凍豬肉，價格雖貴但比較安心。

    台中非洲豬瘟清零解封，黃昏市場重現買氣。（記者廖耀東攝）

