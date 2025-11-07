感謝災後重建 台南北門祈福平安宴100桌開放報名

虱目魚香繞鯤鯓、千人祈福平安宴料理澎湃。（記者楊金城攝）

台南北門千人祈福平安宴以濱海美食振興觀光，感謝各方協助丹娜絲災後重建。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕為感謝丹娜絲災後重建獲得民眾援助，台南市北門區公所16日將在南鯤鯓代天府舉辦「虱目魚香繞鯤鯓、千人祈福平安宴」，席開100桌，公所從明天中午12點起開放報名，每桌5千元，再贈送1千元當天市集購物券，希望以虱目魚等美食吸引遊客到北門小旅行，行銷北門農漁產、振興觀光。

祈福平安宴搭配雲嘉南濱海國家風景區管理處在15、16日舉辦鯤鯓王「平安鹽祭」、台南市農業局16日舉辦台南虱目魚季北門虱目魚節，南鯤鯓廟埕16日熱鬧滾滾。

台南市農業局副局長吳威達、南鯤鯓廟總幹事侯賢名、學甲區長張明寶、七股區長李佳隆、安南區長魏文貴今天（7日）為祈福平安宴宣傳造勢，吳威達說，祈福平安宴使用台南在地的虱目魚、牡蠣、白蝦等農漁產品，有10道料理，一桌5千元物超所值，並由市府和南鯤鯓廟提供每桌再贈送1千元購物券，民眾搶訂的手腳要快。

北門區在7月丹娜絲風災災情慘重，幸有各方捐助，災民家園重建才能順利、完成，北門區長林建男因此發想舉辦千人祈福平安宴，林建男表示，祈福平安宴不僅是一場北門美食饗宴，更是一場感恩的盛典，藉由虱目魚料理傳遞台南人的熱情與感謝，以美食結緣、以祈福傳愛，振興觀光，明天中午公所網站開放報名。

祈福平安宴以虱目魚為主角，結合在地食材，有海鮮冷盤、蚵捲海鮮丸、蝦魚羹、日式炸魚柳、破布子蒸虱目魚、龍膽火鍋、絲瓜蛤蠣、蒲燒鰻米糕、白醋蝦、魚肚綜合湯等10道菜色、1道甜點，侯賢名強調，祈福平安宴結合平安鹽祭，邀請大家一起來辦桌祈福，菜色絕對好吃。

農業局指出，台南虱目魚養殖面積約3500公頃，因丹娜絲災後復養，產季延後一個多月，預估11月中開始盛產，目前產地池邊價約1台斤53元，台南虱目魚節並改由農業局僅在北門、安南區舉辦，北門虱目魚節將在16日與千人祈福平安宴舉辦，安南區虱目魚節預定11月29日登場。

