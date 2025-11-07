為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北校園人力告急 侯友宜：庶務委外補助明年調高到每員額50.2萬

    2025/11/07 17:06 記者羅國嘉／新北報導
    新北市長侯友宜答詢，自2026年起每員額年度補助由31.2萬元提升到50.2萬元，兩個員額就補助40萬元，編的預算3.2億相較今年增加8千多萬元。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜答詢，自2026年起每員額年度補助由31.2萬元提升到50.2萬元，兩個員額就補助40萬元，編的預算3.2億相較今年增加8千多萬元。（記者羅國嘉攝）

    校園人力長期短缺，國民黨新北市議員王威元今（7）日在議會向市長侯友宜爭取調高公立學校庶務委外補助費用。侯友宜回應，自2026年起每員額年度補助由31.2萬元提升到50.2萬元，兩個員額就補助40萬元，編的預算3.2億相較今年增加8千多萬元。

    王威元指出，校園人力凍結已長達20年，委外早成常態。自2002年7月1日行政院人事行政總處公告凍結工友員額後，新北市校園人力缺口逐年擴大。根據教育局統計顯示，113學年度核定工友員額991名，實際在職僅255人，高達736個缺額需以委外補足。

    王威元說，人力不足的情況在公立幼兒園尤其明顯。近3年廚工甄選開缺人數均高於報考人數，徵才困難嚴重。此外，工友人力短缺也使許多學校行政人員與教師被迫分擔庶務，間接影響教學品質。調高補助可望提高廠商投標與履約意願，改善聘用條件，提升工作吸引力，協助學校更順利找到合適人力。

    教育局說明，依行政院人事行政總處自2002年推動工友精簡、遇缺不補政策，新北114學年度核定學校工友員額999名，實際在職255人。為協助學校校務運作、補足人力缺口，已補助所有287校辦理庶務性工作委外，若學期中有工友退休或調離，也會即時補助，維持校務正常運作。

    教育局說，為減緩人力短缺，積極向中央爭取學校工友納入協商延退，自2025年1月起依行政院核定方案實施學校工友延後退休制度，各校已陸續依規申請，以穩定人力並確保校園服務不中斷。

    熱門推播