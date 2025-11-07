澎湖第一屆理事長盃槌球邀請賽 嘉縣1隊長者跨海與在地4隊競技

澎湖縣長青槌球協會第一屆理事長盃，在澎湖縣立體育場展開競賽。（馬公市公所提供）

澎湖邁入超高齡社會，不僅醫療照護設施需要增加，連運動空間也要提供。澎湖縣長青槌球協會舉辦「第一屆理事長盃槌球邀請賽」，今（7）日在澎湖縣立槌球場熱鬧登場。活動由理事長歐朝祿率領團隊承辦，共有5支隊伍參賽（澎湖縣4隊及嘉義縣1隊），參賽選手與工作人員共約35人，展現出長者們對運動的熱愛與積極精神，因槌球安全性極高，未來也成為澎湖積極發展運動項目。

馬公市長黃健忠等貴賓應邀出席，包括馬公市民代表吳武宗、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人皆到場觀賽，為選手加油。黃健忠除致贈運動飲品之外，也親切與選手互動加油打氣，感受比賽現場熱烈的氣氛與團隊的凝聚力。

黃健忠表示，槌球是一項結合技巧與智慧的運動，不僅能促進身心健康，更能讓長者在運動中延續友誼與生活熱情。他特別感謝理事長歐朝祿及總幹事蕭啟育多年來致力推廣長青運動，讓銀髮族能持續走出戶外，展現生命力與正能量。

黃健忠並指出，市公所將持續與各協會及社區團體合作，完善休閒設施與運動空間，讓「健康老化、樂活城市」的理念在馬公落實。

活動在輕鬆愉快的氛圍中劃下句點，長者們以球會友、以樂延年，留下許多溫馨笑容，也為地方運動推展注入新的活力。

馬公市長黃健忠等貴賓，為參加理事長盃選手加油打氣。（馬公市公所提供）

