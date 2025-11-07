「公職到底還剩什麼優勢？」約聘雇藏真實心聲：終身職只是空殼

老一輩常覺得找到公務員的工作就是捧了個「鐵飯碗」，但近年來公務員已經不再是令年輕人嚮往的工作。（示意圖）

老一輩常覺得找到公務員的工作就是捧了個「鐵飯碗」，但近年來公務員已經不再是令年輕人嚮往的工作。昨天就有一名在公家機關上班的網友發文表示：自己帶著憧憬進入公職體系，卻愈看愈清楚「公職優勢不再」，貼文一發立刻引起對公務體系的討論。

該名網友在Dcard以「公職到底現在還剩什麼優勢？」為題，從約聘角度分享自己的觀察：第一，雖然號稱終身職保障，但她指出「只是沒被解僱」，並加註「若被業務壓力、長官同事霸凌壓垮，你還是會離職」。第二，的確有補助項目，但「前提符合各種規定，否則無用」。第三，理論上「可以一直回任」，但實務上「機關要先同意開缺，不然只好找約聘或其他機關願意接你」。

請繼續往下閱讀...

她也指出，各種被稱為公職福利的制度，像育嬰假、家庭照顧假、身心調適假，雖可請假但「後段無薪資」、「被併入事假扣薪」；事病假帶薪優於業界，但「主管可撤銷請假」「病假不會拿甲考績」這類操作幾乎是共識。對她而言，約聘雇「沒有考績壓力、請假隨便請」反而讓她「更看不出正職的無奈」。

她接著指出，補休天數雖多於一般勞工，但卻常被主管「撤假」，放不完的補休「變成看得到、放不到」；此外，節假日加班、趕公文成為常態，尤其主管單位如衛生、社工、財稅、監察等，「加班且無加班費」更是明顯。她還批判：「公保也改成個人專戶制，與勞保幾乎沒差別。每年調薪存在，但升遷絕大多已走向人制，不是你想就能升。」

她的結論是：她「真心看不到公職現在的吸引力」。雖說「終身職」曾是亮點，但她提醒，「我們國家靠出口經濟、高科技加值，薪水自然要高，這也是為什麼終身職反而不吸引人」。對她而言，多數人追求的是「盡快達到財富自由」，而非一輩子工作到65歲退休。她質疑「難道有人真想65歲退休後才開始人生？」

她同時點出考績制度的不公平：「你的努力並非主要決定考績，而是制度與人」。75／25分配機制被批造成體系停滯，她更直言：「公職工作愈久，跳脫體系到業界愈難」。她形容「公職是個有毒職場，慢性毒讓人不易察覺，察覺時年事已高、難以改變」。

貼文一出，網友留言蜂擁而至。有人批評原PO，「你都看不好的的地方，當然會覺得公職一無可取，真的應該到外面業界看看喔」、「以文組來說其實算不錯了」、「不是理工的，公職還是香噴噴啦」、「公職的穩定勝過一切」、「其實你說的這些缺點，在民間公司也蠻常見的」。

但也有許多人贊同原PO的看法，「實際上公職一點也不穩定，所有制度都是政府想改就能改、不想遵守就可以不遵守，政府就是莊家」、「薪資可以說比上不足比下有餘，但工作量只增不減，不只是新政策、新業務，還有遇缺不補、補不滿等問題」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法