南投恢復豬隻拍賣 市場需求推升豬價小幅上揚

南投縣農產運銷公司7日拍賣2602頭豬隻，每公斤拍賣均價101.7元，價格小幅上揚。（南投縣農產運銷公司提供）

防堵非洲豬瘟疫情擴散豬隻禁運、禁宰15天，今（7日）恢復拍賣、屠宰，南投縣農產運銷公司（南投肉品市場）下午拍賣結束後，共拍賣2602頭豬，因市場需求殷切，每公斤拍賣均價101.7元，與疫情爆發前每公斤均價約97元相較，小幅上揚4元。

南投縣農產運銷公司經理張永儒表示，今天9點開始拍賣豬隻，雖然各養豬場累積的豬隻相當多，但為維持豬價平穩，依中央指示，進場豬隻數量只能增加15%，因此排定拍賣2602頭，均重128公斤，都還算規格豬重量。

張永儒指出，上午每公斤拍賣均價98.7元，但因連續15天沒有溫體豬肉可賣，市場需求殷切，許多攤商加購豬肉，承銷商下午開始激烈競價，約3點半拍賣結束，每公斤拍賣均價來到101.7元，與疫情爆發前每公斤拍賣均價約97元相較，不但未崩跌，還小幅上揚4元。

南投縣農產運銷公司7日恢復豬隻拍賣，承銷商競價激烈，價格小幅上揚。（南投縣農產運銷公司提供）

