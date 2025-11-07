為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    南投恢復豬隻拍賣 市場需求推升豬價小幅上揚

    2025/11/07 16:51 記者張協昇／南投報導
    南投縣農產運銷公司7日拍賣2602頭豬隻，每公斤拍賣均價101.7元，價格小幅上揚。（南投縣農產運銷公司提供）

    南投縣農產運銷公司7日拍賣2602頭豬隻，每公斤拍賣均價101.7元，價格小幅上揚。（南投縣農產運銷公司提供）

    防堵非洲豬瘟疫情擴散豬隻禁運、禁宰15天，今（7日）恢復拍賣、屠宰，南投縣農產運銷公司（南投肉品市場）下午拍賣結束後，共拍賣2602頭豬，因市場需求殷切，每公斤拍賣均價101.7元，與疫情爆發前每公斤均價約97元相較，小幅上揚4元。

    南投縣農產運銷公司經理張永儒表示，今天9點開始拍賣豬隻，雖然各養豬場累積的豬隻相當多，但為維持豬價平穩，依中央指示，進場豬隻數量只能增加15%，因此排定拍賣2602頭，均重128公斤，都還算規格豬重量。

    張永儒指出，上午每公斤拍賣均價98.7元，但因連續15天沒有溫體豬肉可賣，市場需求殷切，許多攤商加購豬肉，承銷商下午開始激烈競價，約3點半拍賣結束，每公斤拍賣均價來到101.7元，與疫情爆發前每公斤拍賣均價約97元相較，不但未崩跌，還小幅上揚4元。

    南投縣農產運銷公司7日恢復豬隻拍賣，承銷商競價激烈，價格小幅上揚。（南投縣農產運銷公司提供）

    南投縣農產運銷公司7日恢復豬隻拍賣，承銷商競價激烈，價格小幅上揚。（南投縣農產運銷公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播