為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    立冬送暖 人安台南平安站啟動「及時取暖站」送物資助街友

    2025/11/07 16:50 記者蔡文居／台南報導
    人安基金會台南平安站啟動「及時取暖站」送暖行動，分送物資助街友、寒士可安心過冬。（人安台南平安站提供）

    人安基金會台南平安站啟動「及時取暖站」送暖行動，分送物資助街友、寒士可安心過冬。（人安台南平安站提供）

    今天是節氣立冬，為讓街友等弱勢族群感受社會的關懷與溫暖，人安基金會台南平安站啟動「及時取暖站」送暖行動，攜手又新康復之家，準備外套、手套、暖暖包等禦寒物資，募集米其林必比登美食「一味品」台南碗粿熱食，化身為流動取暖服務車，分送物資助街友、寒士可以安心過冬。

    服務車分別到東豐地下道、台南火車站、街友中心及又新康復之家等地點，將熱食與物資送到街友與寒士手中。許多街友接過碗粿與外套，臉上露出感動的笑容，直說感謝。

    台南平安站長吳俊豪說，台南平安站除長期提供街友寒士防飢熱食與臨時安置，也協助單親媽媽透過烤雞蛋糕攤位維持生計，讓弱勢者有機會靠雙手改變生活，重拾穩定的力量。人安基金會「寒士吃飽30」尾牙送暖行動，至今已陪伴弱勢走過36個年頭，今年延續「送禮到家」服務，每份愛心年禮800元、應急紅包600元，邀請社會大眾一同響應，讓街友、寒士與單親家庭等，在寒冬裡也能感受祝福與團圓的喜悅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播