立冬送暖 人安台南平安站啟動「及時取暖站」送物資助街友

人安基金會台南平安站啟動「及時取暖站」送暖行動，分送物資助街友、寒士可安心過冬。（人安台南平安站提供）

今天是節氣立冬，為讓街友等弱勢族群感受社會的關懷與溫暖，人安基金會台南平安站啟動「及時取暖站」送暖行動，攜手又新康復之家，準備外套、手套、暖暖包等禦寒物資，募集米其林必比登美食「一味品」台南碗粿熱食，化身為流動取暖服務車，分送物資助街友、寒士可以安心過冬。

服務車分別到東豐地下道、台南火車站、街友中心及又新康復之家等地點，將熱食與物資送到街友與寒士手中。許多街友接過碗粿與外套，臉上露出感動的笑容，直說感謝。



台南平安站長吳俊豪說，台南平安站除長期提供街友寒士防飢熱食與臨時安置，也協助單親媽媽透過烤雞蛋糕攤位維持生計，讓弱勢者有機會靠雙手改變生活，重拾穩定的力量。人安基金會「寒士吃飽30」尾牙送暖行動，至今已陪伴弱勢走過36個年頭，今年延續「送禮到家」服務，每份愛心年禮800元、應急紅包600元，邀請社會大眾一同響應，讓街友、寒士與單親家庭等，在寒冬裡也能感受祝福與團圓的喜悅。

