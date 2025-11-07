為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南安平漁港跨港大橋工程進度逾兩成 預計2028年成港區新地標

    2025/11/07 16:52 記者洪瑞琴／台南報導
    台南安平漁港跨港大橋，目前工程進度逾2成。（南市工務局提供）

    總經費高達23.4億元的「安平漁港跨港大橋」工程正全速進行中，目前進度達21.67%。這座融合交通、景觀與觀光效益的跨港大橋，預計2028年完工，將成為安平地區全新地標，也將大幅改善港區交通動線。

    工務局表示，安平漁港跨港大橋由內政部國土管理署補助、地方政府自籌經費，總經費23.4億元，是南市近年重要交通建設之一，工期3年，預定在2028年底完工，目前進度21.67%。工程完工後，不僅能改善安平地區交通動線、紓解假日觀光車潮，還可提升港區運作效率，形塑環形交通網，帶動整體觀光發展。

    這座橋自城平路跨越漁港航道，銜接至永華路，全長約1010公尺，採輕量化鋼筋混凝土設計，橋墩融入「台江候鳥」意象，兼具美感與生態意涵。橋上設有人行道與觀景平台，夜間還將結合光雕照明，讓市民與遊客能從不同角度欣賞港區風光，預料將成為安平新打卡熱點。

    成功大學土木工程學系師生前往參訪施工現場，工務局指出，跨港大橋工程設計以「安全、美學與環境共榮」為核心理念，透過學校參訪，讓學生了解公共工程的實務挑戰與市府推動「廉政平台」的透明制度，進一步認識大型公共建設背後的專業與責任。

    工務局也提到，許多年輕工程師因擔心誤觸法規或承擔行政責任，而對公部門工程卻步，希望藉由現場參訪，協助學生學習風險辨識與自我保護，並培養正確的專業倫理與公共責任感，鼓勵更多青年投身永續建設行列。

    安平漁港跨港大橋工區鳥瞰圖。（南市工務局提供）

    安平漁港跨港大橋自城平路跨越漁港航道，銜接至永華路。（記者洪瑞琴攝）

    安平漁港跨港大橋將銜接至永華路。（記者洪瑞琴攝）

    安平漁港大橋未來完工後夜間模擬圖。（南市工務局提供）

