卓榮泰：國人30年來受健保保障 現在應反過來保障健保

立法院7日召開院會進行行政院長施政報告並備詢，院長卓榮泰率相關部會首長出席。（記者方賓照攝）

衛福部拋出健保補充保費改革構想，引發存股族、定存族反彈，行政院緊急喊卡。國民黨立委廖先翔今天在立法院質詢關切行政院事前是否了解細部方案，行政院長卓榮泰答詢說，他不知道法案預告的時間，內容也還沒討論到定案，但原則是讓收入高一點的國人多負擔；他強調，30年來國人都受健保的保障，現在是國人反過頭來要保障健保的時代。

衛福部擬修正「全民健康保險法」第31條，提出三大方向，第一，股利、利息、租金改採「年度結算」；第二，單筆扣繳上限由1000萬元調高至5000萬元；第三，統一獎金起徵點為第一級投保薪資4倍，此方案引發社會討論，卓榮泰昨傍晚指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

請繼續往下閱讀...

立法院今天下午繼續進行總質詢，廖先翔質詢詢問卓揆，衛福部長石崇良宣布健保補充保費新制之前，是否給他看過細部方案？卓榮泰回應，他不知道發出法案預告的時間，內容也還沒討論到定案，他僅知道幾個大原則，比如補充保費第一大原則，是讓收入高一點的國人多負擔一點。

廖先翔說，這個方向是正確的，不要變成地圖砲的概念，大家的意思就是這樣而已。卓榮泰則強調，「30年來國人都受健保的保障，現在是國人反過頭來要保障健保的時代，大家要有這樣的概念」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法